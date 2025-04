IBSA fête 40 ans d’histoire : « Médicaments sous la meilleure forme », une histoire de succès qui unit l’innovation et l’attention portée aux personnes.

LUGANO, Suisse--(BUSINESS WIRE)--L’année 2025 sera une année importante pour le Groupe IBSA (Institut Biochimique SA), qui célèbre un double anniversaire : 40 ans de leadership de son PDG Arturo Licenziati, et 80 ans depuis la création du nom IBSA. Ces jalons coïncident avec un autre événement majeur : le 90e anniversaire du Président Licenziati, qui aujourd’hui – le 3 avril 2025 – célèbre cette date importante.

Pour marquer le 40e anniversaire de l’entreprise, IBSA a décidé d’accorder à tous les employé-e-s à travers le monde une journée de congé le 19 août, jour où Arturo Licenziati a franchi pour la première fois les portes d’IBSA.

« Il s’agit simplement d’un geste symbolique pour exprimer ma gratitude envers l’engagement, le dévouement et la passion dont font preuve nos collaborateurs, qui sont la force motrice de notre croissance. Cette croissance n’est pas seulement une question de développement commercial ; elle découle aussi – et surtout – de notre capacité à mettre en œuvre des modèles de développement et de travail qui placent l’Humain au cœur de notre philosophie et de nos activités », a déclaré M. Licenziati.

C’est donc le 19 août 1985 que M. Licenziati a pris la tête de l’entreprise du Canton du Tessin, fondée à Lugano en 1945, en redéfinissant sa vision et sa stratégie. À l’époque, IBSA ne comptait que 40 collaborateurs et affichait un chiffre d’affaires de 5 millions de francs suisses. En l’espace de cinq ans, à la fin des années 1980, l’entreprise avait opéré une transformation radicale et triplé son chiffre d’affaires.

L’histoire d’IBSA est celle d’une entreprise qui, à partir d’un petit laboratoire pharmaceutique basé dans le canton suisse du Tessin, s’est développée pour devenir une multinationale. Le président Licenziati a considéré comme un défi à relever ce que beaucoup de personnes considéraient comme une mission impossible, et son objectif a été de tracer une voie nouvelle, axée sur l’innovation et la capacité à répondre aux besoins réels des personnes.

« Les petites entreprises ne peuvent se développer que si elles sont capables de s’adapter de manière agile à des secteurs que les grandes sociétés pharmaceutiques ont tendance à négliger », a poursuivi M. Licenziati. « Au fil des années, nous avons transformé une idée de base – produire “médicaments sous la meilleure forme” – en un projet concret et fructueux. Pour cela, nous avons axé nos efforts sur une recherche ciblée visant à répondre aux besoins quotidiens de médecins et de patients. Nous avons toujours été une entreprise tournée vers l’avenir, prête à aller plus loin et à sonder des voies nouvelles et inexplorées. »

Depuis les années 1990, IBSA a commencé à s’élargir, d’abord en Europe, puis dans le reste du monde. Aujourd’hui, l’entreprise compte 20 filiales en Europe, en Chine et aux États-Unis, et est présente avec ses produits dans plus de 90 pays sur les cinq continents, avec plus de 2 300 employés répartis entre le siège, les filiales et les sites de production.