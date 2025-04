IBSA viert 40-jarig bestaan: "Geneesmiddelen in de beste vorm" - een succesverhaal van innovatie waarbij de mens centraal staat

In 1985 stond IBSA (Institut Biochimique SA) een klein bedrijf in Lugano, een faillissement nabij. Vandaag, 40 jaar later, viert het bedrijf de verjaardag van de overname door de huidige CEO en President, Arturo Licenziati, die de onderneming heeft geleid met een belangrijke filosofie: "Geneesmiddelen in de beste vorm".