Verimatrix et AgileTV, partenaires pour offrir une solution TVaaS sécurisée et innovante

Verimatrix, (Euronext Paris : VMX, FR0010291245), fournisseur leader de solutions de sécurité au service des utilisateurs pour un monde connecté plus sûr, annonce ce jour le renforcement de sa collaboration avec AgileTV (BME : AGIL.MC), basée à Bilbao, en Espagne, afin de proposer ses toutes dernières innovations en matière de sécurité des contenus à AgileTV, notamment pour ses solutions de divertissement TV-as-a-Service (TVaaS) basées sur le cloud, ses solutions OTT et ses solutions de diffusion vidéo destinées aux opérateurs télécoms, aux fournisseurs d'accès à Internet et aux sociétés de médias.

Grâce au partenariat avec Verimatrix, qui propose un portefeuille étendu de solutions de sécurité vidéo reconnues, telles que VCAS, Multi-DRM, Counterspy (watermarking) et DVB ReAccess, AgileTV est en mesure d'offrir les options de protection les plus récentes et les plus fiables à sa clientèle mondiale, et ce en toute simplicité. Par ce partenariat, Verimatrix simplifie pour AgileTV l'ensemble du processus de protection, lui permettant d'offrir à ses clients la capacité de :

Simplifier la migration des opérations DVB et IPTV existantes vers un service OTT hybride ou « nouvelle génération » avec AgileTV, notamment par les capacités des solutions VCAS et DVB ReAccess qui permettent de remplacer les fournisseurs de services de sécurité existants.

Répondre aux besoins actuels et futurs des contenus premium à forte valeur et exigeant une protection spécifique, en permettant à Agile TVaaS la distribution et la monétisation de ces contenus en toute sécurité.

Offrir à leurs clients la garantie de pouvoir compter sur des innovateurs de longue date qui ont fait leurs preuves en matière de distribution de contenu.

« Verimatrix se réjouit de sa collaboration avec AgileTV, qui témoigne de sa capacité à fournir des solutions de sécurité de contenu innovantes et performantes à un fournisseur de TVaaS, répondant aux exigences actuelles de diffusion de contenu vidéo en constante évolution », a déclaré Carlo Stramaglia, Head of Anti-Piracy Business de Verimatrix. « La valeur ajoutée que nous apportons à un partenaire tel qu'AgileTV lui permet de se concentrer sur sa proposition de valeur principale, à savoir l'offre TVaaS, tandis que nous travaillons en étroite collaboration avec notre partenaire afin de garantir un niveau de sécurité maximal et sans faille ». Nous sommes fiers d'être reconnus dans l'industrie pour notre capacité à simplifier la protection des contenus. Verimatrix se révèle ainsi comme un puissant soutien pour des entreprises telles qu'AgileTV »

« AgileTV est fière d`être reconnue en tant qu’entreprise leader sur le marché de la TVaaS, avec des solutions qui allient à la fois un ensemble complet et innovant de technologies TV et le meilleur modèle d`excellence opérationnelle de sa catégorie », a déclaré Ruben Senor-Megias, Chief Sales Officer chez AgileTV. « Notre offre de produits s'appuie sur un écosystème de partenaires de premier plan. En ce sens, nous sommes fiers d'annoncer notre approche commune avec Verimatrix, fournisseur leader de solutions de sécurité, qui constitue un élément essentiel pour la sécurité du contenu et la protection des revenus de nos fournisseurs de contenu. Au-delà de la collaboration existante relative au Multi-DRM, nous estimons que les solutions VCAS et DVB ReAccess de Verimatrix constituent un atout majeur pour accompagner nos clients passant de solutions de distribution traditionnelles à des solutions OTT avancées, améliorant ainsi le service offert à leur clientèle ».

Verimatrix et AgileTV avaient annoncé en 2020 le lancement de leur collaboration en vue d'inclure les technologies Multi-DRM de Verimatrix dans les offres d'AgileTV.

A propos de Agile Technologies

AgileTV est un fournisseur technologique de solutions globales pour les services de télévision payante sur Internet. Ses clients comptent des fournisseurs de télécommunications, des fournisseurs de contenu, des diffuseurs et des sociétés de gestion de contenu multimédia. AgileTV propose un éventail de services de télévision entièrement gérés, ainsi que des applications SaaS et des plates-formes d'infrastructure, offrant ainsi des solutions innovantes, rentables et évolutives au secteur de la télévision. Comptant plus de 300 professionnels répartis dans 15 pays, AgileTV bénéficie de plus de 20 ans d'expérience, au service de plus de 120 clients internationaux et desservant plus de 50 millions de foyers dans le monde grâce à ses technologies. Basée à Bilbao, la société regroupe principalement ses activités de recherche et développement et collabore étroitement avec ses partenaires internationaux afin de révolutionner l'expérience télévisuelle. Fondée en 2007, AgileTV est une marque d'Agile Content, cotée sur le marché BME Growth depuis 2015. Visitez le site www.agiletv.com.

A propos de Verimatrix

Verimatrix (Euronext Paris : VMX, FR0010291245) contribue à rendre plus sûr le monde connecté d’aujourd’hui en offrant des solutions de sécurité pensées pour l'utilisateur. Verimatrix protège les contenus, les applications et les objets connectés en offrant une sécurité intuitive, sans contraintes et entièrement tournée vers l'utilisateur. Les plus grands acteurs du marché font confiance à Verimatrix pour assurer la protection de leurs contenus, tels que les films premium, le sport en streaming, les données financières et médicales sensibles ou encore les applications mobiles indispensables à leur activité. Verimatrix rend possible les relations de confiance dont dépendent ses clients pour offrir un contenu et un service de qualité à des millions de consommateurs dans le monde entier. Verimatrix accompagne ses partenaires pour leur permettre un accès plus rapide au marché, faciliter leur développement, protéger leurs revenus et conquérir de nouveaux clients. Pour en savoir plus, visitez le site www.verimatrix.com.