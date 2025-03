Andersen Global amplia plataforma canadense com a MMCA & Associates LLP

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--A Andersen Global fortalece sua plataforma canadense por meio de um Acordo de Colaboração com a MMCA & Associates LLP, uma empresa de contabilidade de serviço completo, acrescentando recursos complementares à sua presença existente no país.

Com sede em Calgary e escritórios adicionais em Edmonton e Banff, a MMCA & Associates LLP é especializada em consultoria e compliance fiscal. A empresa oferece uma variedade de serviços, incluindo declarações de impostos corporativos e pessoais, planejamento patrimonial e sucessório e trabalhos de garantia e contabilidade. Sua clientela inclui uma ampla gama de setores.

“Nos orgulhamos de oferecer serviços fiscais enquanto ajudamos os clientes a gerenciar seu desempenho financeiro de forma eficiente para alcançar seus objetivos de negócios”, disse o sócio Dorin Bogdan Mihalache. “Nossa colaboração com a Andersen Global nos permite ampliar nossos recursos e capacidades, possibilitando um atendimento ainda melhor aos clientes, tanto localmente quanto internacionalmente, com o mesmo alto padrão de excelência".

“A MMCA & Associates LLP aprimora nossa capacidade de oferecer soluções integradas de consultoria e serviços fiscais em toda a região”, disse Mark L. Vorsatz, presidente e CEO da Andersen Global. “A relação entre eles e nossa empresa-membro em Vancouver fortalece nossa abordagem colaborativa, permitindo-nos atender às necessidades em constante evolução das empresas no mercado canadense”.

A Andersen Global é uma associação internacional de empresas-membros independentes e legalmente separadas, composta por profissionais das áreas tributária, jurídica e de avaliação com atuação global. Estabelecida em 2013 pela empresa-membro nos Estados Unidos, Andersen Tax LLC, a Andersen Global agora conta com mais de 19.000 profissionais em todas as partes do mundo e uma presença em mais de 500 localidades por meio de suas empresas-membros e empresas colaboradoras.

