AV gewinnt bedeutenden Auftrag für Lieferung fortschrittlicher unbemannter Landfahrzeuge an die Bundeswehr

ARLINGTON, Virginia--(BUSINESS WIRE)--Über seine 100-prozentige Tochtergesellschaft Telerob erhielt AV einen bedeutenden Auftrag für die Lieferung von 41 großen, fortschrittlichen unbemannten EOD/IED-Landfahrzeugen (UGV) an die deutsche Bundeswehr. Die ersten Lieferungen sind für den Sommer 2025 vorgesehen mit weiteren Bestellungen bis 2027.

Nach einem strengen Ausschreibungsverfahren wurde das UGV-Fahrzeugmodell telemax™ HT300 ausgewählt, da es die sich wandelnden Anforderungen der Bundeswehr für Bombenentschärfungs- (EOD) und Anti-IED-Einsätze erfüllt. Das speziell für Hochrisiko-Operationen in komplexem Gelände gebaute Modell HT300 bietet einen fortschrittlichen Greifarm, außergewöhnlich gute Bodenhaftung sowie Mobilität auf unebenem, unstabilem und veränderlichem Gelände.

„Dieser Auftrag ist ein bedeutender Meilenstein in der 30-jährigen Unternehmensgeschichte von Innovation und zuverlässigen Spitzenleistungen von Telerob“, erklärte Florian Gruener, Managing Director von Telerob und Product Line General Manager for Uncrewed Ground Vehicles. „Es handelt sich hierbei um einen der bedeutsamsten Aufträge, die wir in den vergangenen 15 Jahren gewonnen haben, und unterstreicht unsere langfristige strategische Partnerschaft mit der deutschen Bundeswehr. Diese Systeme der nächsten Generation werden in unserer hochmodernen Anlage in Ostfildern (Deutschland) gebaut und liefern die Präzision, Zuverlässigkeit und Betriebsvorteile, die in heutigen Missionen verlangt werden.“

Das telemax™ HT300 gehört zum wachsenden Portfolio von AV von unbemannten Mehrzwecksystemen, die für den Schutz der Streitkräfte, den Missionserfolg und die Betreibersicherheit in den komplexesten Einsatzfeldern der Welt entwickelt wurden.

