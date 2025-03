Pacific Defense selezionata per il programma CMFF della Difesa degli Stati Uniti

EL SEGUNDO, California--(BUSINESS WIRE)--Pacific Defense, leader nei prodotti C5ISR Modular Open Suite of Standards (CMOSS) e nei sistemi integrati per le missioni, è stata selezionata per la fase di definizione del contratto della Mounted Common Infrastructure (MCI) nell'ambito del CMOSS Mounted Form Factor (CMFF) della Difesa degli Stati Uniti, una valutazione del contratto Other Transaction Authority (OTA). Questa fase allinea la portata dell'oggetto del contratto con i prodotti forniti, per promuovere l'innovazione e la riuscita esecuzione del programma dopo l'aggiudicazione del contratto. A capo di un team di selezionati partner di settore che comprende Thales Defense & Security Inc., BAE Systems, Palantir, MAXISIQ, Regal Technology Partners e STC, una società del gruppo Arcfield, Pacific Defense è pronta a implementare una serie completa di capacità predisposte per accelerare la visione della Difesa degli Stati Uniti in materia di CMFF.

"Il futuro dell'innovazione per i combattenti e l'industria della difesa è oggi", ha dichiarato Travis Slocumb, amministratore delegato di Pacific Defense. "Questa pietra miliare rappresenta il punto culminante di anni di duro lavoro e di stretta collaborazione con il nostro esercito e con i partner di settore per fornire soluzioni trasformative in grado di rispondere alle esigenze dinamiche dei campi di battaglia moderni. Gli investimenti basilari MCI CMFF in tutte le piattaforme di terra e aeree sbloccano un modello operativo che consente un inserimento rapido, ripetibile e conveniente di hardware e software e che riduce drasticamente i tempi di implementazione e miglioramento dei sistemi".

Obiettivo del programma CMFF, guidato dal PM Mission Command nell'ambito del Program Executive Office Command, Control, Communications, and Network (PEO C3N) presso l'Aberdeen Proving Ground, è rivoluzionare le comunicazioni, il comando e il controllo in tutte le piattaforme di terra e aeree dell'esercito degli Stati Uniti, per consentire ai comandanti di manovra di conservare un vantaggio decisivo sugli avversari di forze pari o praticamente pari. Selezionato nell'ambito della OTA Mid-Tier Acquisition (MTA), questo programma velocizza la fornitura di tecnologia avanzata ai combattenti.

Informazioni su Pacific Defense

Pacific Defense nasce per guidare la trasformazione dei sistemi aperti, indispensabile per concretizzare appieno l'innovazione rapida e la potenza della tecnologia commerciale. Pacific Defense è specializzata in soluzioni C5ISR e di Electronic Warfare (EW) per ambienti mission critical e utilizza gli standard Modular Open Systems Architecture (MOSA) per fornire una tecnologia innovativa e flessibile che consente di rispondere più rapidamente alle minacce emergenti e ai requisiti dinamici delle missioni. Per ulteriori informazioni visitare il sito www.pacific-defense.com e LinkedIn.

