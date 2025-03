Textron Aviation und Aeromot unterzeichnen Kooperationsvereinbarung zugunsten von Besitzern und Betreibern von Cessna Caravan-Flugzeugen weltweit

WICHITA, Kansas--(BUSINESS WIRE)--Textron Aviation meldete heute zusammen mit Aeromot Aeronaves and Motores S.A. den Abschluss einer Kooperationsvereinbarung für die Entwicklung einer in der Luft öffnungsfähigen Absprungs- bzw. Frachtabwurftür für Cessna Caravan-Flugzeuge in der Aeromot-Anlage in Brasilien. Aeromot ist ein Unternehmen für Flugzeugtechnik, das sich auf den Verkauf von Flugzeugen, Bauteilen und Komponenten, Flugzeugwartung und Lösungen für Spezialeinsätze konzentriert.

Die Cessna Caravan wird von Textron Aviation Inc., einem Textron Inc. (NYSE:TXT) Unternehmen, konzipiert und produziert.

Textron Aviation stellt technische und ingenieurwissenschaftliche Daten bereit, die Aeromot in die Lage versetzen, ein brasilianisches Supplemental Type Certificate (STC) für den Einbau einer in der Luft öffnungsfähigen Absprungs- bzw. Frachtabwurftür in das Flugzeugmodell Cessna Caravan zu entwickeln. Das STC wird von der brasilianischen nationalen Zivilluftfahrtagentur (ANAC) ausgestellt.

Das STC wird voraussichtlich für den weltweiten Flugzeugpark der Cessna Caravan verfügbar sein. Die in der Luft öffnungsfähige Absprungs- bzw. Frachtabwurftür wird als optionale werkseitige Ausrüstung bei Textron Aviation für neu gebaute Flugzeuge verfügbar sein, sobald die Zertifizierung vorliegt.

„In Brasilien gibt es über 200 Cessna Caravans bei allgemeinen Flugzeugbesitzern und kommerziellen Betreibern bis hin zur brasilianischen Luftwaffe und diversen bundesstaatlichen Polizeibehörden“, erklärte Bob Gibbs, Vice President, Special Missions Sales, Textron Aviation. „Diese Gelegenheit der Zusammenarbeit mit dem Ingenieurteam von Aeromot bei der Entwicklung dieser Option wird Besitzern der Cessna Caravan nicht nur in Brasilien zugute kommen, sondern in der ganzen Welt.“

Die Entwicklung und Herstellung dieser Caravan-Option bei Aeromot wird Arbeitsplätze in Rio Grande do Sul (Brasilien) unterstützen.

Über Textron Aviation

Wir inspirieren die Entwicklung des Fliegens. Seit mehr als 95 Jahren setzt Textron Aviation sein kollektives Talent über die Marken Beechcraft, Cessna und Hawker ein, um das beste Flugerlebnis für unsere Kunden zu entwerfen und zu liefern. Mit einer Produktpalette, die von Geschäftsflugzeugen, Turboprops und Hochleistungskolbenflugzeugen bis hin zu Sondereinsätzen, Militärflugzeugen und Verteidigungsprodukten reicht, verfügt Textron Aviation über das vielseitigste und umfassendste Luftfahrtproduktportfolio der Welt und eine Belegschaft, die mehr als die Hälfte aller Flugzeuge der allgemeinen Luftfahrt weltweit produziert hat. Kunden in mehr als 170 Ländern verlassen sich auf unsere legendäre Leistung, Zuverlässigkeit und Vielseitigkeit sowie auf unser vertrauenswürdiges globales Kundendienstnetzwerk, um erschwingliche, produktive und flexible Flüge zu ermöglichen.

Weitere Informationen finden Sie unter www.txtav.com | specialmissions.txtav.com | defense.txtav.com | scorpion.txtav.com.

Über Textron

Textron ist ein branchenübergreifendes Unternehmen, das sein globales Netzwerk aus Flugzeug-, Verteidigungs-, Industrie- und Finanzunternehmen nutzt, um seinen Kunden innovative Lösungen und Dienstleistungen anzubieten. Textron ist weltweit bekannt für seine leistungsstarken Marken wie Bell, Cessna, Beechcraft, Pipistrel, Jacobsen, Kautex, Lycoming, E-Z-GO, Arctic Cat und Textron Systems. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte: www.textron.com.

Bestimmte Aussagen in dieser Pressemitteilung sind zukunftsgerichtete Aussagen, die sich auf prognostizierte Einnahmen beziehen oder Strategien, Ziele, Aussichten oder andere nicht historische Angelegenheiten beschreiben. Diese Aussagen gelten nur für den Zeitpunkt, zu dem sie gemacht werden, und wir übernehmen keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren. Diese Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass unsere tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in solchen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen abweichen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Änderungen der Lieferpläne für Flugzeuge oder Stornierungen oder Verschiebungen von Bestellungen.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.