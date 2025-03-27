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Novotech報告揭示siRNA研究成長趨勢：2020年至2024年間展開逾150項業界委託的臨床試驗

original siRNA治療：應對非臨床與製造上的複雜性

siRNA治療：應對非臨床與製造上的複雜性

雪梨--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 國際知名的全方位受託研究機構 (CRO) 及科學諮詢公司Novotech發佈新的臨床前研究報告，深入探討小分子干擾RNA (siRNA) 治療領域的發展態勢。本報告透過深度洞察，旨在幫助生物技術與製藥企業運用RNA精準醫學技術，開拓新一代腫瘤學、代謝疾病及罕見遺傳疾病治療方案的新篇章。

作為全球領先的一站式臨床試驗服務提供商，Novotech 與生物技術和製藥創新企業合作，加速 siRNA 治療的開發。

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挖掘siRNA在藥物研發中的潛力

siRNA療法透過精準沉默致病基因，為標靶藥物開發帶來了典範轉移。美國食品藥物管理局 (FDA) 核准了包括ONPATTRO™ (Patisiran) 和Inclisiran在內的多款siRNA藥物，該領域在遞送平台、穩定性及組織特異性標靶方面取得了快速進展。Novotech的報告概述當前的研發態勢與監管環境，並著重闡述siRNA技術如何擴展可成藥基因組，突破昔日的難成藥標靶問題。

主要重點：

  • 臨床與監管情況：概述六種已獲FDA核准的siRNA療法，及其在心血管、肝臟及罕見遺傳疾病領域的適應症擴展情況。
  • siRNA遞送技術的進展：探討脂質奈米粒子 (LNPs)、GalNAc複合體和聚合物奈米粒子等創新突破，如何提升組織標靶遞送效率並減少免疫相關風險
  • 腫瘤學領域的廣泛應用：分析siRNA在沉默致癌基因、克服耐藥性、標靶腫瘤微環境方面的作用，展示其作為傳統癌症治療替代方案的廣闊前景。
  • 臨床試驗成長與未來展望：解讀2020年至2024年間展開的150多項業界委託siRNA臨床試驗，年複合成長率 (CAGR) 高達79.5%，反映出了業界巨大的投資熱情。

攜手並進，共創siRNA臨床開發新輝煌

作為國際知名的端對端臨床試驗服務供應商，Novotech與生物技術和製藥創新企業緊密合作，加速siRNA療法的開發。憑藉在RNA研究領域的深厚底蘊和超過25年的臨床試驗執行經驗，Novotech能夠為客戶提供全方位支援，涵蓋監管指導、臨床試驗中心遴選策略以及專業的試驗管理服務，幫助客戶從容因應siRNA藥物開發的複雜挑戰，致力於確保研發專案在各階段均能實現卓越效率、合規操作與成功達標。

下載完整報告

關於Novotech Novotech-CRO.com

Novotech是一家可提供全方位服務的國際性受託研究機構 (CRO) 和科學諮詢公司，自1997年成立以來，始終致力於為生物科技公司以及中小型製藥公司提供加速藥物上市的解決方案。公司在全球各地擁有30多個辦公據點，主要分佈在亞太地區、北美和歐洲，並與5000多個試驗機構建立了緊密的合作關係，為客戶提供豐富的臨床試驗資源網絡，幫助客戶輕鬆進軍關鍵試驗區域，廣泛接觸不同的受試者群體。

Novotech運用其在臨床試驗領域與監管領域的專業能力，採取以客戶為中心的服務模式，充分利用本土市場洞察及先進分析工具，大幅加速了受試者招募，提高試驗效率，推動變革性療法更快嘉惠患者。憑藉出色的表現，Novotech已榮獲多項殊榮，包括連續19年蟬聯Frost & Sullivan CRO年度公司獎。

如需瞭解更多資訊或與專家團隊成員洽談，請造訪www.Novotech-CRO.com

*本文僅作知識分享，不構成任何診斷 或治療建議，如有診療需要，請咨詢和聯繫正規醫療機構。

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媒體聯絡人
Toyna Chin
mediacontact@novotech-cro.com
美國：+1 415 364 8135

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