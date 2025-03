Andersen Global breidt Canadees platform uit met MMCA & Associates LLP

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Global versterkt zijn Canadese platform door middel van een samenwerkingsovereenkomst met MMCA & Associates LLP, een full-service accountantskantoor. Dit betekent een uitbreiding van de capaciteiten van het kantoor in Canada.

MMCA & Associates LLP, met hoofdkantoor in Calgary en kantoren in Edmonton en Banff, is gespecialiseerd in belastingadvies en naleving van belastingwetgeving. Het kantoor biedt een waaier aan diensten, waaronder belastingaangiften voor bedrijven en particulieren, boedel- en successieplanning en assurance- en boekhoudactiviteiten. Tot haar klantenkring behoort een breed scala aan bedrijfstakken.

"Wij vinden het een eer om fiscale diensten leveren en tegelijkertijd klanten te helpen hun financiële prestaties efficiënt te beheren om hun bedrijfsdoelen te bereiken," zegt partner Dorin Bogdan Mihalache. "Dankzij onze samenwerking met Andersen Global kunnen wij onze middelen en capaciteiten uitbreiden, waardoor we klanten lokaal en internationaal beter van dienst kunnen zijn met dezelfde hoge standaard van uitmuntendheid."

“MMCA & Associates LLP vergroot ons vermogen om geïntegreerde belasting- en adviesoplossingen te bieden in de hele regio," aldus Mark L. Vorsatz, voorzitter en CEO van Andersen Global. "De hechte relatie met ons kantoor in Vancouver verdiept onze gezamenlijke aanpak, zodat we kunnen inspelen op de wisselende behoeften van bedrijven op de Canadese markt."

Andersen Global is een internationale vereniging van juridisch gescheiden, onafhankelijke ledenfirma's bestaande uit fiscale, juridische en taxatieprofessionals over de hele wereld.

