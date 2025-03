Andersen Global udvider canadisk platform med MMCA & Associates LLP

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Global styker sin canadiske platform ved en samarbejdsaftele med MMCA & Associates LLP, et revisionsfirma med fuld servicepakke, der føjer yderligere kapacitet til tilstedeværelsen i landet.

MMCA & Associates LLP, der har hovedkontor i Calgary, har også kontorer i Edmonton og Banff. Firmaet er specialister i skatterådgivning og overholdelse af skatteregler. Firmaet er leveringsdygtig inden for blandt andet bistand ved udfyldelse af selvangivelser for såvel virksomheder som private, bo- og arveplanlægning samt forsikrings- og bogføring. Kundekredsen omfatter en bred vifte af brancher.

"Vi er stolte af at kunne levere skattemæssig bistand, samtidig med at vi hjælper kunderne med effektivt at styre deres økonomiske resultater i retning af deres forretningsmål," siger partner Dorin Bogdan Mihalache. "Via samarbejdet med Andersen Global har vi mulighed for at bygge oven på egne ressourcer og egen formåen, hvorved vi bliver bedre i stand til at betjene kunderne lokalt og internationalt med den samme høje standard for ekspertise."

“MMCA & Associates LLP gør os bedre i stand til at levere integrerede skatte- og rådgivningsløsninger i hele regionen," siger Andersen Global Chairman og CEO for Andersen Mark L. Vorsatz. "Deres tætte forbindelse til vores medlemsvirksomhed i Vancouver er en styrkelse af vores samarbejde, der sætter os i stand til at imødekomme de skiftende behov hos virksomhederne på det canadiske marked."

Andersen Global er en international sammenslutning af juridisk adskilte og uafhængige medlemsvirksomheder, der består af skattejurister samt skatte- og værdiansættelseseksperter i hele verden. Andersen Global, der blev etableret i 2013 af den amerikanske medlemsvirksomhed Andersen Tax LLC, har nu mere end 19.000 eksperter i hele verden og en tilstedeværelse på over 500 lokaliteter gennem sine medlemsvirksomheder og samarbejdsvirksomheder.

Originalsprogsudgaven af denne bekendtgørelse er den officielle, autoriserede version. Oversættelserne er kun tænkt som en hjælp og bør sammenholdes med kildesprogsteksten, der som den eneste er juridisk bindende.