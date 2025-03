Textron Aviation e Aeromot sottoscrivono un accordo di cooperazione a tutto vantaggio dei proprietari e degli operatori di Cessna Caravan nel mondo

WICHITA, Kansas--(BUSINESS WIRE)--Textron Aviation, in collaborazione con Aeromot Aeronaves and Motores S.A., oggi ha annunciato la sigla di un accordo di cooperazione per lo sviluppo di un portello di lancio/sgancio merci apribile in aria per i velivoli Cessna Caravan presso lo stabilimento di Aeromot in Brasile. Aeromot è un'azienda tecnologica aeronautica specializzata nella vendita di aerei, ricambi e componenti, manutenzione e soluzioni aeronautiche per missioni speciali.

Il Cessna Caravan viene progettato e prodotto da Textron Aviation Inc., una società del gruppo Textron Inc. (NYSE:TXT).

Textron Aviation fornirà dati tecnici e ingegneristici che consentiranno ad Aeromot di sviluppare un certificato di tipo supplementare (STC, Supplemental Type Certificate) per l'installazione di un portello di lancio/sgancio merci apribile in aria sui Cessna Caravan.

