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Andersen Global攜手MMCA & Associates LLP擴大加拿大業務平台

舊金山--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- Andersen Global透過與全服務型會計師事務所MMCA & Associates LLP簽署合作協議，強化了其在加拿大的業務平台，為其在該國現有的業務增添了互補的業務能力。

MMCA & Associates LLP總部位於卡爾加里，在埃德蒙頓和班夫設有辦事處，專門從事稅務顧問和稅務法規遵循業務。該公司提供一系列服務，包括企業和個人稅務申報、遺產與繼承規劃，以及鑒證和會計工作。其客戶群體涵蓋眾多產業。

合夥人Dorin Bogdan Mihalache表示：「我們為能夠提供稅務服務，同時協助客戶高效管理財務狀況以達成其商業目標而感到驕傲。我們與Andersen Global的合作使我們能夠擴大資源和業務能力，從而以同等的卓越標準更好地為在地和國際客戶提供服務。」

Andersen Global董事長兼Andersen執行長Mark L. Vorsatz表示：「MMCA & Associates LLP強化了我們在該地區提供綜合稅務和顧問解決方案的能力。他們與我們在溫哥華的成員公司關係密切，這深化了我們的合作方式，使我們能夠滿足加拿大市場上企業不斷變化的需求。」

Andersen Global是由全球稅務、法律和估值專業人士組成的國際協會，其成員公司在法律上相互獨立。Andersen Global由美國成員公司Andersen Tax LLC于2013年成立，目前在全球擁有超過19,000名專業人員，透過其成員公司和合作公司在500多個地區經營業務。

免責聲明：本公告之原文版本乃官方授權版本。譯文僅供方便瞭解之用，煩請參照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。

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415-764-2700

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