AlbaCore lanceert haar Senior Direct Lending Strategy, met toezeggingen van ADIA en Mitsubishi UFJ Trust & Banking Corporation

LONDEN--(BUSINESS WIRE)--De Europese kredietspecialist AlbaCore Capital Group (“AlbaCore”) kondigde vandaag de lancering aan van een nieuwe Senior Direct Lending Strategy (“de Strategy”), nu ankerinvesteringen verzekerd zijn van een dochteronderneming volledig in handen van de Abu Dhabi Investment Authority (“ADIA”) en van Mitsubishi UFJ Trust & Banking Corporation (de “Trust Bank”).

AlbaCore heeft met succes haar eerste afsluiting afgerond, waarin een verwacht bedrag van $1,8 miljard aan investeerbaar kapitaal werd opgehaald. Met de lancering van de Strategy is AlbaCore goed geplaatst om voordeel te halen uit de groeiende kans om leningen te financieren, waarmee haar marktaanwezigheid verder wordt uitgebreid en aan klanten over de hele wereld meer waarde wordt geleverd.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.