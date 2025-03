Pacific Defense für CMFF-Programm der US-Streitkräfte ausgewählt

EL SEGUNDO, Kalifornien--(BUSINESS WIRE)--Pacific Defense, der führende Anbieter von C5ISR Modular Open Suite of Standards (CMOSS) Produkten und integrierten Missionssystemen, wurde für die Vertragsverhandlungsphase der CMOSS Mounted Form Factor (CMFF) Mounted Common Infrastructure (MCI) der US-Streitkräfte, die Other Transaction Authority (OTA) Contract Evaluation, ausgewählt. In dieser Vertragsverhandlungsphase werden der Umfang der Vertragsarbeit und die Leistungen abgestimmt, um Innovationen und eine erfolgreiche Programmdurchführung nach der Auftragsvergabe zu fördern. Unter der Leitung eines Teams ausgewählter Industriepartner, das Thales Defense & Security Inc., BAE Systems, Palantir, MAXISIQ, Regal Technology Partners und STC, ein Arcfield Unternehmen, umfasst, ist Pacific Defense nun in der Lage, eine umfassende Reihe von Funktionen bereitzustellen, um die Vision für CMFF der US-Streitkräfte zu beschleunigen.

„Die Zukunft der Innovation für die Warfighter- und Verteidigungsindustrie existiert bereits heute", so Travis Slocumb, CEO von Pacific Defense. „Dieser Meilenstein markiert den Höhepunkt jahrelanger harter Arbeit und Zusammenarbeit mit unserer Armee und unseren Industriepartnern, um transformative Lösungen zur Verfügung zu stellen, die in der Lage sind, den sich entwickelnden Anforderungen gerecht zu werden. Die grundlegenden CMFF MCI Investitionen bei Boden- und Luftfahrtplattformen ermöglichen ein Betriebsmodell, das ein schnelles, iteratives und kostengünstiges Einfügen von Hardware und Software ermöglicht und die Zeit für die Installation und Verbesserung der Systeme erheblich reduziert.”

Das CMFF-Programm unter Leitung des Projektmanagers Mission Command innerhalb der PEO Command, Control, Communications, and Network (PEO C3N) in Aberdeen Proving Ground wird Kommunikation, Kommando und Leitung bei Boden- und Luftfahrtplattformen der US-Streitkräfte revolutionieren, um Manöverkommandanten in die Lage zu versetzen, einen entscheidenden Vorteil gegenüber ebenbürtigen und nahezu ebenbürtigen Feinden zu behalten. Auf mittlerer Akquisitionsebene (Luftschnittstelle) ausgewählt, beschleunigt dieses Programm die Bereitstellung von Spitzentechnologie für die Streitkräfte.

Über Pacific Defense

Pacific Defense wurde speziell konzipiert, die Open Systems Transformation voranzutreiben, die erforderlich ist, um rasche Innovationen und die Möglichkeiten der kommerziellen Technologie auszuschöpfen. Spezialisiert auf C5ISR- und elektronische Kriegsführungslösungen (Electronic Warfare, EW) für missionskritische Umgebungen nutzt Pacific Defense Modular Open Systems Architecture (MOSA) Standards, um innovative, anpassungsfähige Technologie bereitzustellen, die eine schnellere Reaktion auf neuartige Bedrohungen und sich wandelnde Missionsanforderungen ermöglicht. Erfahren Sie mehr unter www.pacific-defense.com und auf LinkedIn.

