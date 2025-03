Pacific Defense geselecteerd voor het CMFF-programma van de U.S. Army

EL SEGUNDO, Calif.--(BUSINESS WIRE)--Pacific Defense, leider op gebied van CMOSS-producten (C5ISR Modular Open Suite of Standards) en geïntegreerde missiesystemen, is geselecteerd voor de fase van de contractdefiniëring van de CMFF (CMOSS Mounted Form Factor) MCI (Mounted Common Infrastructure) van de U.S. Army, een OTA-contractevaluatie (Other Transaction Authority). Deze fase stemt de workscope van het contract en de deliverables op elkaar af, om innovatie en een succesvolle uitvoering van het programma na toekenning van het contract te stimuleren. Aan het hoofd van een select team sectorpartners, waaronder Thales Defense & Security Inc., BAE Systems, Palantir, MAXISIQ, Regal Technology Partners en STC, een bedrijf van Arcfield, is Pacific Defense klaar om een uitgebreide capaciteit te ontplooien die erop gericht is om de visie van de U.S. Army voor CMFF te versnellen.

"De toekomst van innovatie voor de militaire en defensie-industrie is er vandaag al," verklaart Travis Slocumb, CEO van Pacific Defense. "Deze mijlpaal vormt het summum van jarenlang hard werk en samenwerking met onze leger- en sectorpartners om transformatieve oplossingen te leveren die klaar zijn om aan de evoluerende behoeften van het moderne strijdtoneel te voldoen. De fundamentele CMFF MCI-investeringen binnen land- en luchtvaartplatformen ontsluiten een werkingsmodel dat snelle, iteratieve en kosteneffeciënte toevoeging van hardware en software mogelijk maakt, wat de tijd om systemen uit te bouwen en te verbeteren aanzienlijk vermindert.”

Het CMFF-programma, onder leiding van PM Mission Command binnen de PEO C3N (Program Executive Office Command, Control, Communications & Network) in Aberdeen Proving Ground, zal communicatie, commando en controle binnen de land- en luchtvaartplatformen van de U.S. Army revolutionair veranderen. Zo zullen bevelhebbers van maneuvres in staat zijn om een doorslaggevend voordeel te behouden ten overstaan van gelijke en bijna-gelijke tegenstanders. Geselecteerd onder een OTA, Mid-Tier Acquisition (MTA), versnelt dit programma de levering van geavanceerde technologie aan de militairen.

Over Pacific Defense

Pacific Defense is specifiek ontwikkeld om transformatie van open systemen te bevorderen, nodig om snelle innovatie en de kracht van commerciële technologie te ontsluiten. Pacific Defense, die zich in C5ISR- en EW-oplossingen (Electronic Warfare) voor missiekritiek omgevingen specialiseert, hanteert MOSA-standaarden (Modular Open Systems Architecture) om innovatieve, aanpasbare technologie te leveren die een snellere reactie bij opduikende bedreigingen en evoluerende missievereisten mogelijk maakt. Meer informatie: www.pacific-defense.com en op LinkedIn.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.