Textron Aviation en Aeromot sluiten samenwerkingsovereenkomst ten gunste van eigenaars en exploitanten van Cessna Caravan wereldwijd

WICHITA, Kan.--(BUSINESS WIRE)--Textron Aviation kondigde, in samenwerking met Aeromot Aeronaves en Motores S.A., vandaag een samenwerkingsovereenkomst aan voor de ontwikkeling van een in de lucht te openen sprong-/laaddeur voor Cessna Caravan-vliegtuigen in de Aeromot-faciliteit in Brazilië. Aeromot is een bedrijf gespecialiseerd in luchtvaarttechnologie en de verkoop van vliegtuigen, onderdelen en componenten. Ook verzorgt het luchtvaartonderhoud en oplossingen voor speciale missies.

De Cessna Caravan is ontworpen en geproduceerd door Textron Aviation Inc., een bedrijf van Textron Inc. (NYSE:TXT).

Textron Aviation zal de technische en ingenieursinformatie leveren, zodat Aeromot een Braziliaans aanvullend typecertificaat (STC) kan ontwikkelen voor de in de lucht te openen sprong-/laaddeurinstallatie voor Cessna Caravan-vliegtuigen.

