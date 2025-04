IBSA feiert 40-jähriges Bestehen: „Arzneimittel in ihrer besten Form” – eine Erfolgsgeschichte, die Innovation mit der Philosophie „Der Mensch im Mittelpunkt” verbindet

Lugano--(BUSINESS WIRE)--Das Jahr 2025 ist ein wichtiger Meilenstein für die IBSA Group (Institut Biochimique SA), denn es fallen zwei Jubiläen an: 40 Jahre Führung durch CEO und Präsident Arturo Licenziati und 80 Jahre seit der Kreierung des Namens 'IBSA'. Diese Jubiläen fallen mit einem weiteren wichtigen Event zusammen: dem 90. Geburtstag von Präsident Licenziati, der dieses bedeutende Ereignis heute, am 3. April 2025 feiert.

Anlässlich des 40-jährigen Jubiläums schenkt IBSA allen Mitarbeitenden am 19. August einen freien Tag. An diesem Tag betrat Arturo Licenziati erstmals die IBSA.

„Diese symbolische Geste ist ein Zeichen der Wertschätzung für das Engagement, den Einsatz und die Leidenschaft unserer Mitarbeitenden für Menschen. Sie sind es, die unser Wachstum vorantreiben. Dabei geht es nicht nur um das Geschäft, sondern vor allem darum, Entwicklungen anzustossen und Arbeitsmodelle zu etablieren, die den Menschen ins Zentrum unserer Philosophie und Aktivitäten rücken“, sagte Licenziati.

Tatsächlich übernahm Licenziati am 19. August 1985 die Leitung des in Tessin ansässigen Unternehmens, das 1945 in Lugano gegründet worden war. Mit einer neuen Vision und Strategie leitete er eine tiefgreifende Transformation ein. Damals beschäftigte das Unternehmen lediglich 40 Mitarbeitende und erzielte einen Umsatz von 5 Millionen Schweizer Franken. Doch bereits Ende der 1980er Jahre, nach nur fünf Jahren, hatte sich das Unternehmen grundlegend gewandelt und seinen Umsatz verdreifacht.

Die Geschichte von IBSA ist die eines Unternehmens, das sich von einem kleinen pharmazeutischen Labor im Schweizer Kanton Tessin in einen multinationalen Konzern entwickelt hat. Was viele als 'Mission Impossible' ansahen, fasste Präsident Licenziati als eine Herausforderung auf, die es zu meistern galt. Sein Ziel war es, einen völlig neuen Weg zu beschreiten – einen, der sich auf Innovation und die tatsächlichen Bedürfnisse der Menschen konzentrierte.

„Kleine Unternehmen können nur wachsen, wenn sie sich flexibel an Bereiche anpassen, die grosse Pharmakonzerne oft übersehen“, erklärte Licenziati. „Im Laufe der Jahre haben wir unsere Idee – die Herstellung von ‚Arzneimitteln in ihrer besten Form‘ – durch gezielte Forschung erfolgreich in die Praxis umgesetzt, um die täglichen Bedürfnisse von Ärzten und Patienten zu erfüllen. Wir waren stets ein zukunftsorientiertes Unternehmen, bereit, Grenzen zu überschreiten und neue, unbekannte Wege zu gehen.“

Seit 1990 hat IBSA sich auf einen globalen Expansionskurs begeben, erst Richtung Europa, dann weltweit. Heute verfügt das Unternehmen über 20 Niederlassungen in Europa, China und den Vereinigten Staaten und vertreibt seine Produkte in mehr als 90 Ländern und über 5 Kontinente hinweg, und dies mit mehr als 2.300 Mitarbeitenden in den Hauptniederlassungen, den Niederlassungen und Produktionsstätten.