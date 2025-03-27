Andersen Global携手MMCA & Associates LLP拓展加拿大业务平台

旧金山--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- Andersen Global通过与全服务型会计师事务所MMCA & Associates LLP签订合作协议，加强了其在加拿大的业务平台，为其在该国现有的业务增添了互补的业务能力。

MMCA & Associates LLP总部位于卡尔加里，在埃德蒙顿和班夫设有办事处，专门从事税务咨询和税务合规业务。该公司提供一系列服务，包括企业和个人税务申报、遗产与继承规划，以及鉴证和会计工作。其客户群体涵盖众多行业。

合伙人Dorin Bogdan Mihalache表示：“我们为能够提供税务服务，同时帮助客户高效管理财务状况以实现其商业目标而感到自豪。我们与Andersen Global的合作使我们能够拓展资源和业务能力，从而以同样高的卓越标准更好地为本地和国际客户提供服务。”

Andersen Global董事长兼Andersen首席执行官Mark L. Vorsatz表示：“MMCA & Associates LLP增强了我们在该地区提供综合税务和咨询解决方案的能力。他们与我们在温哥华的成员公司关系密切，这深化了我们的合作方式，使我们能够满足加拿大市场上企业不断变化的需求。”

Andersen Global是由全球税务、法律和估值专业人士组成的国际协会，其成员公司在法律上相互独立。Andersen Global由美国成员公司Andersen Tax LLC于2013年成立，目前在全球拥有超过19,000名专业人员，通过其成员公司和合作公司在500多个地区开展业务。

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