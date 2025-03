Pacific Defense sélectionné pour le programme CMFF de l'armée américaine

EL SEGUNDO, Calif.--(BUSINESS WIRE)--Pacific Defense, leader dans le domaine des produits C5ISR Modular Open Suite of Standards (CMOSS) et des systèmes de mission intégrés, a été sélectionné pour la phase de définition du contrat de l'armée américaine CMOSS Mounted Form Factor (CMFF) Mounted Common Infrastructure (MCI), une évaluation de contrat OTA (Other Transaction Authority). Cette phase aligne le périmètre de travail et les livrables du contrat, favorisant l'innovation et la réussite de l'exécution du programme après l'attribution du contrat. En dirigeant une équipe de partenaires industriels sélectionnés, comprenant Thales Defense & Security Inc., BAE Systems, Palantir, MAXISIQ, Regal Technology Partners et STC, une entreprise du groupe Arcfield, Pacific Defense est prêt à déployer un ensemble complet de capacités pour accélérer la vision de l'armée américaine pour le CMFF.

« L'avenir de l'innovation pour les combattants et l'industrie de la défense est déjà là aujourd'hui », a déclaré Travis Slocumb, PDG de Pacific Defense. « Ce jalon représente l'aboutissement de plusieurs années de travail acharné et de collaboration avec nos partenaires de l'armée et de l'industrie pour fournir des solutions révolutionnaires prêtes à répondre aux besoins en constante évolution des champs de bataille modernes. Les investissements fondamentaux du CMFF MCI sur les plateformes terrestres et aériennes permettent de déployer un modèle opérationnel qui favorise l'insertion rapide, itérative et rentable de matériel et de logiciels, réduisant considérablement le temps nécessaire pour déployer et améliorer les systèmes. »

Le programme CMFF, dirigé par le PM Mission Command au sein du Program Executive Office Command, Control, Communications, and Network (PEO C3N) à Aberdeen Proving Ground, devrait révolutionner les communications, le commandement et le contrôle des plates-formes terrestres et aériennes de l'armée américaine, permettant aux commandants de manœuvre de conserver un avantage décisif sur leurs adversaires présents ou futurs. Sélectionné dans le cadre d'une OTA, Mid-Tier Acquisition (MTA), ce programme accélère la livraison de technologies de pointe aux combattants.

À propos de Pacific Defense

Pacific Defense est destiné à piloter la transformation des systèmes ouverts nécessaire pour favoriser l'innovation rapide et le potentiel de la technologie commerciale. Spécialisée dans les solutions C5ISR et de guerre électronique pour les environnements sensibles, Pacific Defense s'appuie sur les normes MOSA (Modular Open Systems Architecture) pour fournir une technologie innovante et adaptable qui permet de répondre plus rapidement aux nouvelles menaces et à l'évolution des exigences des missions. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.pacific-defense.com et sur LinkedIn.

