Textron Aviation e Aeromot assinam contrato de cooperação para beneficiar proprietários e operadores da aeronave Cessna Caravan a nível mundial

WICHITA, Kansas--(BUSINESS WIRE)--Textron Aviation, em colaboração com a Aeromot Aeronaves and Motores S.A., anunciou hoje um contrato de cooperação para desenvolver uma porta de salto / queda de carga que pode ser aberta no ar para aeronaves Cessna Caravan nas instalações da Aeromot no Brasil. A Aeromot é uma empresa de tecnologia aeronáutica especializada na venda de aeronaves, peças e componentes, manutenção aeronáutica e soluções para missões especiais.

A Cessna Caravan é projetada e produzida pela Textron Aviation Inc., uma empresa da Textron Inc. (NYSE:TXT).

A Textron Aviation irá fornecer dados técnicos e de engenharia, permitindo que a Aeromot desenvolva um Certificado de Tipo Suplementar (STC) brasileiro para a instalação de porta de salto / queda de carga que pode ser aberta no ar para aeronaves Cessna Caravan. O STC será emitido pela Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC) brasileira.

É esperado que o STC esteja disponível para a frota mundial de aeronaves Cessna Caravan. A porta de salto / queda de carga que pode ser aberta no ar estará disponível como uma instalação de fábrica opcional da Textron Aviation para novas aeronaves de produção, uma vez certificada.

"O Brasil abriga mais de 200 Cessna Caravans, de proprietários de aviação geral e operadores comerciais, bem como da Força Aérea Brasileira e de diversas organizações policiais estaduais", disse Bob Gibbs, Vice-Presidente de Vendas de Missões Especiais da Textron Aviation. "Esta oportunidade de trabalhar com a equipe de engenharia da Aeromot para desenvolver esta opção irá beneficiar os clientes da Cessna Caravan não apenas no Brasil, mas em todo o mundo."

O projeto e a fabricação desta opção Caravan na Aeromot irão criar oportunidades de emprego no Rio Grande do Sul, Brasil.

