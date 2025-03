AlbaCore lance sa Stratégie de prêts directs de premier rang, en bénéficiant d’engagements de la part de l’ADIA et de Mitsubishi UFJ Trust and Banking Corporation

LONDRES--(BUSINESS WIRE)--AlbaCore Capital Group (« AlbaCore »), spécialiste européen du crédit, a annoncé aujourd’hui le lancement d’une nouvelle stratégie de prêts directs de premier rang (Senior Direct Lending) (la « Stratégie »), après avoir obtenu des investissements d’ancrage de la part d’une filiale à 100 % de l’Abu Dhabi Investment Authority (« ADIA ») et de Mitsubishi UFJ Trust and Banking Corporation (la « Trust Bank »).

AlbaCore a réalisé avec succès sa première clôture, réunissant un capital investissable estimé à 1,8 milliard USD. Avec le lancement de la Stratégie, AlbaCore est désormais bien positionnée pour tirer parti des opportunités croissantes en termes de financement de prêts, lui permettant d’étendre sa présence sur le marché et d’apporter une valeur ajoutée à ses clients partout dans le monde.

« L’obtention d’engagements de la part de l’ADIA et de la Trust Bank pour le premier millésime de notre Stratégie de prêts directs de premier rang atteste de l’attrait des opportunités offertes par le marché et de la bonne position d’AlbaCore pour en tirer parti », a déclaré David Allen, associé gérant et directeur principal des investissements chez AlbaCore.

La Stratégie sera adossée sur la connaissance approfondie d’AlbaCore des structures de capital des entreprises européennes, le but étant de constituer un portefeuille diversifié d’investissements de prêts directs de premier rang, en se concentrant sur la protection contre les baisses et en offrant des rendements ajustés au risque attrayants. La Stratégie sera également fondée sur l’analyse ascendante fondamentale du crédit d’AlbaCore pour financer en majorité des prêts directs de premier rang dans des entreprises européennes performantes de moyenne à grande capitalisation.

Hamad Shahwan AlDhaheri, directeur exécutif du département Private Equities de l’ADIA, a confié : « Cet engagement d’ancrage nous permet de renforcer notre relation avec AlbaCore, qui s’est imposée comme l’un des principaux gestionnaires de crédit spécialisés en Europe. La Stratégie de prêts directs de premier rang d’AlbaCore devrait permettre de répondre à la demande importante et croissante des entreprises européennes en matière de solutions de crédit privé. »

« Nous sommes heureux de soutenir la Stratégie par le biais de cet investissement d’ancrage. Cette initiative stratégique s’aligne sur notre activité mondiale de gestion d’actifs, dont l’objectif est de développer la compétitivité mondiale de nos produits privés dans le domaine des prêts directs », a déclaré pour sa part Takafumi Ihara, directeur général de l’unité commerciale Gestion des actifs et Services aux investisseurs de la Trust Bank.

À propos d’AlbaCore Capital Group

AlbaCore Capital Group, l’un des principaux investisseurs spécialisés dans le crédit alternatif en Europe, investit dans des solutions de capital privé, des crédits opportunistes et délocalisés, des obligations structurées adossées à des emprunts (collateralized loan obligations, CLO) et des produits structurés. Fondée en 2016, AlbaCore fait partie de First Sentier Investors Group. La philosophie d’investissement adoptée par AlbaCore pour ses investisseurs est axée sur la préservation du capital et sur la génération de rendements ajustés au risque attrayants tout au long du cycle. AlbaCore gérait 9,0 milliards USD d’actifs sous gestion1 au 31 décembre 2024 pour le compte de fonds de pension, de fonds souverains, de consultants, de compagnies d’assurance, de family offices et de programmes de dotation du monde entier. Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.AlbaCoreCapitalGroup.com

À propos de MUFG

Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. (MUFG) est l’un des principaux groupes financiers au monde. Basé à Tokyo et fort de plus de 360 ans d’histoire, MUFG dispose d’un réseau mondial d’environ 2 000 sites dans plus de 40 pays. MUFG emploie près de 140 000 personnes et ses services comprennent la banque commerciale, la banque fiduciaire, les valeurs mobilières, les cartes de crédit, le crédit à la consommation, la gestion d’actifs et le crédit-bail. Le Groupe vise à « devenir le groupe financier le plus fiable au monde » en collaborant étroitement entre ses sociétés d’exploitation et en répondant avec souplesse à tous les besoins financiers de ses clients. Cette démarche lui permet de servir la société et de favoriser une croissance partagée et durable pour un monde meilleur.

Les actions de MUFG sont cotées aux bourses de Tokyo, Nagoya et New York.

Pour plus d’informations, rendez-vous sur https://www.mufg.jp/english

À propos de la Trust Bank

Mitsubishi UFJ Trust and Banking Corporation, en tant que membre clé de MUFG, fournit à ses clients une vaste gamme de solutions financières complètes en s’appuyant sur une vaste gamme de fonctions uniques et hautement professionnelles en tant que banque fiduciaire de premier plan. Outre les opérations bancaires, ces solutions financières concernent notamment l’immobilier, les agences de transfert d’actions, la gestion des actifs, les services aux investisseurs et les services liés aux successions. La Trust Bank vise à concrétiser sa vision, qui est de devenir la banque de confiance permettant de créer un avenir sûr et prospère pour ses clients, en cultivant la confiance. À ce titre, sa devise est « Créer des lendemains meilleurs ». Pour plus d’informations, rendez-vous sur https://www.tr.mufg.jp/english

À propos de First Sentier Investors

First Sentier Investors gère 134,9 milliards USD d’actifs (au 31 décembre 2024) pour le compte d’investisseurs institutionnels, de fonds de pension, de distributeurs en gros, de plateformes d’investissement, de conseillers financiers et de leurs clients basés dans le monde entier. La société a été acquise en août 2019 par Mitsubishi UFJ Trust and Banking Corporation, une filiale à 100 % de Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc, et opère depuis en tant qu’entreprise autonome de gestion d’investissements au niveau mondial, avec des bureaux en Europe, en Amérique et en Asie-Pacifique. First Sentier Investors est une société possédant la certification B Corp à échelle mondiale et est signataire de l'UK Stewardship Code. L’entreprise est spécialisée dans les investissements dans une gamme de classes d’actifs et de secteurs spécialisés, et vise à assurer la réussite des investissements durables en se fondant sur les principes de l’investissement responsable. Pour plus d’informations, rendez-vous sur http://firstsentierinvestors.com

À propos de l’ADIA

Fondée en 1976, l’Abu Dhabi Investment Authority est une institution d’investissement diversifiée à l’échelle mondiale qui investit prudemment dans des fonds pour le compte du gouvernement d’Abu Dhabi, en adoptant une stratégie axée sur la création de valeur à long terme. Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.adia.ae

_________________________________ 1 Les actifs sous gestion sont calculés comme la somme de la valeur nette d’inventaire, des engagements de capitaux non utilisés, des financements par emprunt disponibles et des actifs de tous véhicules gérés par AlbaCore. Expand

