AlbaCore推出「優先級直接貸款策略」，並獲得ADIA及Mitsubishi UFJ Trust and Banking Corporation的支持

倫敦--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 歐洲信貸專家AlbaCore Capital Group(以下簡稱「AlbaCore」)今天宣布新推出「優先級直接貸款策略」(Senior Direct Lending Strategy,以下簡稱「該策略」)並已獲得Abu Dhabi Investment Authority(以下簡稱「ADIA」)旗下某全資子公司以及Mitsubishi UFJ Trust and Banking Corporation(以下簡稱「Trust Bank」)的錨定投資。

AlbaCore已順利完成首次交割,預計可投資資本達18億美元。推出該策略讓AlbaCore做好準備,可利用成長中的金融貸款機會進一步擴大其市場,為全球客戶創造更高的價值。

「得到ADIA和Trust Bank響應,支持我們首推的優先級直接貸款策略,不僅證明了這個市場機會的吸引力,也說明AlbaCore已做好從中獲利的充分準備。」AlbaCore管理合夥人暨投資長David Allen表示。

該策略將運用AlbaCore對歐洲企業資本結構的深入了解,打造多元的優先級直接貸款投資組合,專注於下行風險保護,並提供誘人的風險調整回報。該策略還將利用AlbaCore自下而上的詳盡基礎信用分析,主要為歐洲中上至大型企業的優先級私募信貸提供融資。

ADIA私募股權部執行董事Hamad Shahwan AlDhaheri表示:「這筆錨定投資給我們一個機會,與AlbaCore擴大既有關係。該公司已將自己發展為歐洲信貸管理的一流專家。AlbaCore的優先級直接貸款策略絕對可滿足歐洲企業對私募信貸解決方案與日俱增的巨大需求。 」

「我們很高興能夠透過這份錨定投資支持該策略。這項策略行動與本公司的全球資產管理業務目標一致,都計畫擴大直接貸款領域中私募產品的全球競爭力。」Trust Bank資產管理和投資者服務業務部執行長Takafumi Ihara表示。

關於AlbaCore Capital Group

AlbaCore Capital Groupg是歐洲首屈一指的另類信貸專家,投資私募資本解決方案、機會信貸 (opportunistic credit) 和錯位信貸 (dislocated credit)、貸款抵押證券 (CLO) 和結構性產品。AlbaCore成立於2016年,是First Sentier Investors Group旗下機構。AlbaCore的投資理念偏重資本保值,並為投資者在整個投資週期中創造有吸引力的風險調整回報。截至2024年12月31日,AlbaCore代表全球退休基金、主權財富基金、顧問、保險公司、家族辦公室和捐款管理的資產 (AUM) 價值達90億美元1。如需進一步資訊,請造訪:www.AlbaCoreCapitalGroup.com

關於MUFG

Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. (MUFG) 是世界首屈一指的金融集團。MUFG的總部位於東京,有360年以上的經營歷史,網絡遍及全球40多個國家約2,000個地點。該集團旗下雇有約14萬名員工,所提供的服務包括商業銀行、信託銀行、證券、信用卡、消費金融、資產管理及租賃。該集團以「成為全世界最值得信賴的金融集團」為目標,與多家營運公司密切合作並靈活應對客戶的所有金融需求以服務社會、共享永續成長、締造更美好的世界。

MUFG的股票在東京、名古屋及紐約證券交易所上市。

如需進一步資訊,請造訪:https://www.mufg.jp/english

關於Trust Bank

Mitsubishi UFJ Trust and Banking Corporation是MUFG的核心機構,憑藉一流信託銀行獨有的高度專業能力為客戶提供各類綜合性金融解決方案。這類金融解決方案內容包括不動產、股票轉讓代理、資產管理和投資者服務、繼承相關服務以及銀行業務。Trust Bank以信託銀行的身分,運用信託與客戶共同打造安全且健康的社會與未來,奉「創造更美好的明天」(Create a Better Tomorrow) 為圭臬。如需進一步資訊,請造訪:https://www.tr.mufg.jp/english

關於First Sentier Investors

First Sentier Investors代表機構投資人、退休基金、批發經銷商、投資平台、財務顧問及其全球客戶經管價值1,349億美元的資產(截至2024年12月31日資料)。該公司在2019年8月由Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.的全資子公司Mitsubishi UFJ Trust and Banking Corporationin收購,並獨立經營全球投資管理業務,在歐洲、美洲、亞太地區均設有辦事處。First Sentier Investors是一所全球性的B型企業 (Certified B Corporation),也是「英國盡職治理守則」(UK Stewardship Code) 的簽署者。該公司的投資專長涵蓋大量資產類別以及專業領域,奉行負責任的投資原則,致力締造成功的永續投資。如需進一步資訊,請造訪:http://firstsentierinvestors.com

關於ADIA

創立於1976年的Abu Dhabi Investment Authority是一家全球性多元投資機構,秉持創造長期價值的原則代表阿布達比政府審慎投資基金。如需進一步資訊,請造訪:www.adia.ae

_________________________________ 1管理資產 (AUM) 係加總資產淨值、尚未提取的承諾資本、可用債務融資和AlbaCore旗下管理之所有工具的資產而得。 Expand

免責聲明:本公告之原文版本乃官方授權版本。譯文僅供方便瞭解之用,煩請參照原文,原文版本乃唯一具法律效力之版本。