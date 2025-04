Verimatrix en AgileTV werken samen om snelgroeiende TVaaS-oplossing zeker te stellen

AIX-EN-PROVENCE, Frankrijk & SAN DIEGO & BILBAO, Spanje--(BUSINESS WIRE)--Regelgevingsnieuws:

Verimatrix, (Euronext Paris: VMX), de leider in het aansturen van de moderne verbonden wereld met mensgerichte beveiliging, heeft vandaag een uitgebreid samenwerkingsverband aangekondigd met het in Bilbao, Spanje gevestigde AgileTV (BME: AGIL.MC) om de nieuwste innovaties op het gebied van contentbeveiliging te leveren voor de cloudgebaseerde TV-as-a-Service (TVaaS) Entertainment Hub-, OTT- en videoleveringsoplossingen van AgileTV die zijn ontworpen om telco's, ISP's en mediabedrijven te ondersteunen.

Door samen te werken met Verimatrix, dat zijn uitgebreide portfolio van bewezen videobeveiligingsoplossingen biedt, waaronder VCAS, Multi-DRM, Counterspy (watermerken) en DVB ReAccess, krijgt AgileTV een aanzienlijk gestroomlijnd traject om de meest recente en betrouwbare beveiligingsopties te bieden aan zijn wereldwijde klantenbestand.

