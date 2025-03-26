Andersen Global擴大在阿拉伯聯合大公國的併購及估值專業實力

舊金山--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- Andersen Global與杜拜的併購及估值公司Ideal Capital簽訂合作協議，拓展中東業務。

Ideal Capital由Ramesh Mahalingam成立於2011年，已在業界建立起口碑及聲譽。該公司服務客戶總數破百，頂級企業、政府實體以及該地區的知名家族辦公室俱在其客戶名單上。Ideal Capital為銀行、教育、醫療、不動產、製造業、營建業以及石油和天然氣等多種產業提供管理、估值、交易及永續諮詢服務。

「我們的經營方針依然高度專注於為客戶創造具體價值。」總經理Ramesh Mahalingam表示，「與Andersen Global合作可以將我們的觸角擴展到多個國家。這項合作讓我們得以密切配合客戶的戰略目標與市場變化趨勢、量身訂製諮詢建議及行動方案。我們確信，與Andersen Global的成員公司及合作公司共事，可讓每一場合作臻於優異水準，締造可衡量的具體成果。」

「Ideal Capital的加入可提高我們在中東的專業能力。有鑑於杜拜身為全球主要經濟中心的地位，這股助力對我們而言絕對是如虎添翼。」Andersen Global董事長暨Andersen執行長Mark L. Vorsatz表示，「Ramesh在這個地區累積了35年以上的經驗，旗下團隊囊括擁有不同背景的專業人士，包括許多曾在四大會計師事務所 (Big 4) 任職者。我們的客戶亟需高明的全球性無縫交易諮詢，Ideal Capital擅長估值與賣方戰略，是配合這份成長需求的理想合作夥伴。」

Andersen Global是一個由全球稅務、法律和估值專業人士組成的國際協會，其成員公司在法律上相互獨立。Andersen Global由美國成員公司Andersen Tax LLC成立於2013年，目前在全球擁有超過19,000名專業人員，透過其成員公司和合作公司在500多個地區經營業務。

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