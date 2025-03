Circular Materials selezionata come Progetto Strategico dalla Commissione Europea nell’ambito del CRMA

PADOVA, Italy--(BUSINESS WIRE)--Circular Materials, società italiana specializzata nel recupero dei metalli contenuti nei rifiuti industriali, è stata selezionata dalla Commissione Europea, come Progetto Strategico all’interno del Critical Raw Materials Act, insieme ad altri 3 progetti in Italia e 46 in Europa.

Il CRMA ha l’obiettivo di garantire l'approvvigionamento delle materie prime strategiche, aumentandone il riciclo e riducendo la dipendenza dalle importazioni. È qui che entra in campo l’unicità di Circular Materials: una tecnologia innovativa brevettata (SWaP - Supercritical Water Precipitation) che sfrutta le proprietà dell’acqua supercritica per trasformare rifiuti, non trattabili con tecniche tradizionali, in metalli strategici per la transizione energetica. Il processo ha un’efficienza superiore al 99%, evita la dispersione nell’ambiente di risorse preziose e la produzione di fanghi tossici.

“È un traguardo che rafforza il nostro impegno nell’offrire un’alternativa sostenibile all’estrazione mineraria tradizionale e ci permette di accelerare l’espansione a livello europeo. Il nostro processo innovativo è in grado di aprire un nuovo mercato che solo in Italia vale 1 milione di tonnellate di reflui annui”, dichiara il founder e CEO Marco Bersani. “L’Italia è un paese leader nella circolarità e nelle materie prime critiche, grazie anche all’attenzione di enti pubblici come Mimit, Mase e Confindustria. Questo riconoscimento è rilevante non solo per Circular Materials, ma per l’intero sistema Paese.”

Come “Progetto Strategico Europeo” l’azienda avrà un accesso diretto a fonti di finanziamento dedicate e a procedure autorizzative più snelle, per accelerare la realizzazione di centri di recupero nei principali distretti industriali continentali.

La società è nata nel 2019 e con il sostegno del fondo Venture 360 Capital, ha avviato il primo impianto autorizzato a Padova, dove un team di 24 persone recupera Nichel, Rame, Stagno, Cromo e metalli preziosi da reflui industriali.

Nel 2026, la società avvierà in Italia il secondo hub industriale, con una capacità produttiva progettata per rispondere alle esigenze di smaltimento dell'industria nazionale.

In linea con la strategia del Clean Industrial Deal, Circular Materials si posiziona come un partner chiave per aiutare interi settori strategici, tra cui quello delle batterie e dei semiconduttori, della difesa e dello spazio, a raggiungere i propri obiettivi di sostenibilità e resilienza.

Circular Materials offre una tecnologia rivoluzionaria per il recupero dei metalli strategici dai reflui industriali attraverso un processo sostenibile ed efficiente. L’azienda ha sviluppato e brevettato la tecnologia Supercritical Water Precipitation (SWaP), in grado di trattare direttamente le acque reflue e recuperare simultaneamente i metalli disciolti, eliminando la produzione di fanghi tossici con il relativo impatto ambientale.

Grazie alle proprietà uniche dell'acqua supercritica, la tecnologia di Circular Materials è competitiva, sicura, versatile e permette di trasformare interi settori industriali in campioni di sostenibilità, riducendo impatto ambientale e recuperando materiali strategici con una carbon footprint virtuosa. Per maggiori informazioni: www.circularmaterials.it