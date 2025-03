Andersen Global udvider M&A- og værdiansættelseskapacitet i UAE

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Global udvider sin tilstedeværelse i Mellemøsten via en samarbejdsaftale med Ideal Capital, et M&A- og værdiansættelsesfirma i Dubai.

Ideal Capital, der blev grundlagt i 2011 af Ramesh Mahalingam, har opbygget et omdømme via sin servicering af mere end 100 kunder, der inkluderer førende selskaber, statslige enheder og fremtrædende familiekontorer i regionen. Firmaet yder bistand og rådgivning om ledelse, værdiansættelse, transaktioner og bæredygtighed inden for så forskellige brancher som banker, uddannelse, sundhedspleje, fast ejendom, fremstilling, byggeri samt olie og gas.

"Vi holder altid fokus på at skabe meningsfuld værdi for vores kunder," siger administrerende direktør Ramesh Mahalingam. "Ved at samarbejde med Andersen Global kan vi nu nå længere ud og nå flere forskellige brancher. Samarbejdet sætter os i stand til at give kunderne præcist tilpasset rådgivning og handlingsorienteret indsigt, der flugter med deres strategiske mål og skiftende markedsforhold. Ved at gå sammen med medlems- og samarbejdsvirksomhederne i Andersen Global sikrer vi, at hvert kundeengagement anskueliggør reel og målbar ekspertise."

"Ideal Capital er en vigtig tilføjelse, der øger vores kapacitet i Mellemøsten, da Dubai fungerer som et vigtigt globalt økonomisk knudepunkt," siger Andersen Global Chairman og CEO for Andersen Mark L. Vorsatz. "Ramesh har mere end 35 års erfaring i området og leder et team af specialister med forskellig baggrund - også nogle med erfaring fra "The Big 4". De fokuserer på værdiansættelse og strategier for salgssiden, der flugter med vores kunders voksende efterspørgsel efter sofistikeret, global og problemfri transaktionsrådgivning."

Andersen Global er en international sammenslutning af juridisk adskilte og uafhængige medlemsvirksomheder, der består af skattejurister samt skatte- og værdiansættelseseksperter i hele verden. Andersen Global, der blev etableret i 2013 af den amerikanske medlemsvirksomhed Andersen Tax LLC, har nu mere end 19.000 eksperter i hele verden og en tilstedeværelse på over 500 lokaliteter gennem sine medlemsvirksomheder og samarbejdsvirksomheder.

