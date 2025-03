TAMPA, Flórida--(BUSINESS WIRE)--

TRU Simulation anuncia a aceitação da entrega do primeiro dispositivo de treinamento da unidade para o contrato do sistema de treinamento terrestre do sistema de treinamento multimotor; opções de contrato exercidas para dispositivos e suporte adicionais

A TRU Simulation + Training Inc. anunciou hoje a aceitação do primeiro dos três simuladores do dispositivo de treinamento da unidade (UTD) como parte do contrato do sistema de treinamento terrestre (GBTS) do sistema de treinamento multimotor (METS) pelo Centro de Guerra Aérea Naval – Divisão de Sistemas de Treinamento (NAWCTSD, Naval Air Warfare Center – Training Systems Division). Além disso, uma recente alteração no contrato proporcionou opções adicionais descritas na concessão da base contratual, tais como a atualização de dois UTDs, a entrega de quatro OFTs adicionais e a ampliação de diversos serviços de suporte.

A TRU Simulation, uma afiliada da Textron Aviation Inc., é uma empresa da Textron Inc. (NYSE: TXT) que projeta, fabrica e entrega dispositivos de treinamento de alta fidelidade e simuladores de movimento completo para clientes civis e de defesa.

"Na TRU, nos orgulhamos de apoiar a missão do METS GBTS de proporcionar uma plataforma de treinamento intermediário e avançado para os pilotos da marinha, corpo de fuzileiros navais e guarda costeira dos EUA. Nossa entrega pontual do primeiro UTD reforça o compromisso da TRU de oferecer soluções inovadoras e confiáveis ​​para atender às necessidades em evolução de nossos clientes", disse Jerry Messaris, vice-presidente e gerente geral da TRU Simulation. "A TRU Simulation está entusiasmada em continuar nosso histórico de desenvolver dispositivos de alta fidelidade para apoiar missões críticas."

Em novembro de 2024, a TRU recebeu uma Carta de Equivalência da Administração Federal de Aviação (FAA, Federal Aviation Administration) que qualificava o UTD como um dispositivo de treinamento de simulação de voo (FSTD) de nível 7 autorizado. Além disso, a TRU obteve com sucesso a entrega e aceitação pontual de 21 Desktop Avionics Trainers (DATs) para o programa METS.

A concessão da base contratual foi para três simuladores de dispositivo de treinamento da unidade (UTD) em uma configuração comercial padrão King Air 260 para treinamento de voo com asa fixa, um simulador de treinador de voo operacional (OFT) na configuração METS T-54A para operações de treinamento de voo dinâmico e de maior fidelidade, uma estação de suporte de simulador (SSS) na configuração METS T-54A para dar suporte à manutenção de software dos dispositivos implantados e 21 treinadores de mesa para treinamento de aviônica em sala de aula. A TRU fornecerá um instrutor de dispositivo e treinamento de manutenção, assim como peças de reposição e um Contractor Logistics Services (CLS) para fornecer suporte aos dispositivos em campo em Corpus Christi, Texas. O contrato foi concedido por meio de uma competição completa e aberta, e as entregas devem continuar até 2026.

Sobre a TRU Simulation

A TRU Simulation + Training Inc., uma afiliada da Textron Aviation Inc., é uma fornecedora líder de dispositivos de treinamento de alta fidelidade e simuladores de movimento total para a indústria da aviação. Com um forte compromisso com a excelência e a inovação, a TRU Simulation está na vanguarda da tecnologia de simulação de voo há mais de uma década. Nossas soluções de simulador personalizadas capacitam os pilotos a navegar pelos céus com confiança, enquanto nossa tecnologia de ponta garante experiências de treinamento seguras e realistas. Para obter mais informações, visite www.TRUSimulation.com.

Sobre a Textron Aviation

Nós inspiramos a jornada do voo. Há mais de 95 anos, a Textron Aviation Inc., uma empresa da Textron Inc., tem capacitado nosso talento coletivo nas marcas Beechcraft, Cessna e Hawker para projetar e oferecer a melhor experiência de aviação para nossos clientes. Com uma gama que inclui de jatos executivos, turboélices e pistões de alto desempenho a produtos de missão especial, treinamento militar e defesa, a Textron Aviation possui o portfólio de produtos de aviação mais versátil e abrangente do mundo, além de uma força de trabalho que produziu mais da metade de todas as aeronaves de aviação geral no mundo. Clientes em mais de 170 países confiam em nosso desempenho lendário, confiabilidade e versatilidade, juntamente com nossa rede global de atendimento ao cliente, para um voo acessível e flexível.

Saiba mais em www.txtav.com | www.defense.txtav.com | www.scorpionjet.com.

Sobre a Textron Inc.

A Textron Inc. é uma empresa multissetorial que alavanca sua rede global de negócios de aeronaves, defesa, indústria e finanças para oferecer aos clientes soluções e serviços inovadores. A Textron é conhecida no mundo todo por suas marcas poderosas, como Bell, Cessna, Beechcraft, Pipistrel, Jacobsen, Kautex, Lycoming, E-Z-GO, Arctic Cat, Textron Systems e TRU Simulation. Para obter mais informações, visite: www.textron.com.

