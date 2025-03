Andersen Global erweitert M&A- und Bewertungskapazitäten in den VAE

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Global erweitert seine Präsenz im Nahen Osten durch eine Kooperationsvereinbarung mit Ideal Capital, einer Firma im Bereich M&A und Bewertung mit Sitz in Dubai.

Ideal Capital wurde 2011 von Ramesh Mahalingam gegründet und hat sich durch die Bedienung von mehr als 100 Kunden, darunter führende Konzerne, staatliche Stellen und bekannte Familienbetriebe in der Region, einen Namen gemacht. Die Firma bietet Dienstleistungen in den Bereichen Management, Bewertung, Transaktion und Nachhaltigkeitsberatung in Branchen wie Bankwesen, Bildung, Gesundheit, Immobilien, Fertigung, Konstruktion sowie Öl und Gas.

„Unser Konzept konzentriert sich weiterhin stark auf die Schaffung von sinnvollem Wert für unsere Kunden“, sagte Managing Director Ramesh Mahalingam. „Durch die Kooperation mit Andersen Global können wir jetzt in verschiedene Branche vordringen. Diese Kooperation versetzt uns in die Lage, Kunden mit maßgeschneiderten Empfehlungen und praktisch umsetzbaren Erkenntnissen zu versorgen, die sich eng an ihren strategischen Zielen und den sich weiterentwickelnden Marktbedingungen orientieren. Indem wir mit den Mitglieds- und Partnerfirmen von Andersen Global zusammenarbeiten, stellen wir sicher, dass jede Interaktion für Exzellenz steht und echte, messbare Ergebnisse liefert.“

„Ideal Capital ist eine wesentliche Ergänzung, die unsere Kapazitäten im Nahen Osten verbessert, da Dubai ein wichtiges globales Wirtschaftszentrum ist“, sagte Andersen Mark L. Vorsatz, Chairman und CEO von Andersen Global. „Ramesh hat mehr als 35 Jahre Erfahrung in diesem Bereich und leitet ein Team von Fachleuten mit unterschiedlichsten Hintergründen, einschließlich Mitarbeitenden mit Erfahrung bei den Big 4. Ihr Schwerpunkt auf Bewertung und Verkaufsstrategien passt zu der wachsenden Nachfrage unserer Kunden nach differenzierter, globaler und nahtloser Transaktionsberatung.“

