Andersen Global renforce ses activités en fusions-acquisitions et évaluation aux Émirats arabes unis

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Global renforce sa présence au Moyen-Orient grâce à un accord de collaboration avec Ideal Capital, une société de conseil en fusions-acquisitions et en évaluation basée à Dubaï.

Fondée en 2011 par Ramesh Mahalingam, Ideal Capital s’est forgé une solide réputation en accompagnant plus de 100 clients, dont des entreprises de premier plan, des entités gouvernementales et des bureaux de gestion de patrimoine familial (family offices) de renom dans la région. Le cabinet propose des services en gestion, évaluation, conseil en transactions et durabilité, intervenant dans des secteurs variés tels que la banque, l’éducation, la santé, l’immobilier, l’industrie manufacturière, la construction, ainsi que le pétrole et le gaz.

« Notre approche reste résolument axée sur la création de valeur significative pour nos clients », a déclaré Ramesh Mahalingam, directeur général. « Cette collaboration avec Andersen Global nous permet d’élargir notre champ d’action dans divers secteurs d’activité, tout en offrant à nos clients des conseils personnalisés et des analyses concrètes, parfaitement alignés sur leurs objectifs stratégiques et les évolutions du marché. En travaillant aux côtés des cabinets membres et collaborateurs d’Andersen Global, nous nous assurons que chaque mission reflète notre engagement envers l’excellence et génère des résultats tangibles et mesurables », a-t-il ajouté.

« Ideal Capital constitue un ajout stratégique majeur et renforce considérablement nos capacités au Moyen-Orient, Dubaï étant une plaque tournante de l’économie mondiale », a déclaré Mark L. Vorsatz, président du conseil d’administration et PDG d’Andersen Global. « Ramesh apporte plus de 35 ans d’expérience dans ce domaine et dirige une équipe de professionnels aux parcours variés, dont plusieurs issus des Big Four. Leur expertise en matière de stratégies d’évaluation et de cession répond parfaitement à la demande croissante de nos clients pour des services de conseil sophistiqués, intégrés et transparents », a-t-il ajouté.

Andersen Global est une association internationale de cabinets membres indépendants et juridiquement distincts, réunissant des professionnels de la fiscalité, du droit et de l’évaluation à travers le monde. Fondée en 2013 par le cabinet membre américain Andersen Tax LLC, Andersen Global rassemble aujourd’hui plus de 19 000 professionnels dans plus de 500 sites à travers le monde, via ses cabinets membres et ses cabinets partenaires.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.