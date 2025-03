Andersen Global amplia le capacità di M&A e valutazione negli EAU

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Global estende la sua presenza in Medio Oriente attraverso un accordo di collaborazione con Ideal Capital, società di M&A e valutazione con sede a Dubai.

Fondata nel 2011 da Ramesh Mahalingam, Ideal Capital fonda la sua reputazione sui servizi forniti a oltre 100 clienti, tra cui importanti aziende, enti governativi e importanti family office nella regione. La società offre servizi di consulenza in ambito di gestione, valutazione, transazione e sostenibilità per vari settori, compresi quello bancario, dell'istruzione, sanitario, immobiliare, manifatturiero, edilizio e petrolifero e del gas.

“Il nostro approccio rimane profondamente incentrato sulla creazione di valore significativo per i nostri clienti”, ha dichiarato l'AD Ramesh Mahalingam. “Grazie alla collaborazione con Andersen Global, possiamo ora ampliare la nostra presenza in varie industrie. Questo sodalizio ci consente di fornire ai clienti consulenza personalizzata e informazioni azionabili che seguono da vicino i loro obiettivi strategici e le condizioni di mercato in evoluzione. Collaborando con le aziende socie e partner di Andersen Global, siamo certi che ogni coinvolgimento è un esempio di eccellenza e porta risultati effettivi e misurabili”.

“Ideal Capital è un'aggiunta significativa e potenzia le nostre capacità in Medio Oriente, mentre Dubai rappresenta un'importante hub economica globale”, ha dichiarato Mark L. Vorsatz, Presidente di Andersen Global e CEO di Andersen. “Ramesh apporta oltre 35 anni di esperienza in questo spazio e guida un team di professionisti con background diversi, compresi alcuni con esperienza nei Big 4. La loro attenzione alle strategie di valutazione e lato vendita è in linea con la domanda crescente dei nostri clienti di servizi di consulenza per transazioni sofisticate, globali e senza problemi”.

Andersen Global è un'associazione internazionale di aziende indipendenti e giuridicamente separate, composte da professionisti del settore fiscale, legale e valutativo di tutto il mondo. Fondata nel 2013 dalla società statunitense Andersen Tax LLC, Andersen Global conta oggi oltre 19.000 professionisti in tutto il mondo e una presenza in oltre 500 località attraverso le aziende associate e collaboratrici.

