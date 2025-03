TAMPA, Floride--(BUSINESS WIRE)--

TRU Simulation annonce l'acceptation de la livraison de la première unité de dispositifs de formation dans le cadre du contrat relatif au système de formation au sol du système de formation multi-moteur ; des options de contrat ont été exercées pour des dispositifs et un soutien supplémentaires

TRU Simulation + Training Inc. a annoncé aujourd'hui l'acceptation du premier des trois simulateurs de dispositifs de formation unitaires (UTD) dans le cadre du contrat de système de formation au sol (GBTS) du système de formation multi-moteur (METS) par le Naval Air Warfare Center - Training Systems Division (NAWCTSD). En outre, une modification récente du contrat a permis d'exercer des options supplémentaires décrites dans le contrat de plan, notamment la mise à niveau de deux UTD, la livraison de quatre formateurs au vol opérationnel (OFT) supplémentaires et l'élargissement de plusieurs services de soutien.

TRU Simulation, une filiale de Textron Aviation Inc., est une société de Textron Inc (NYSE : TXT) qui conçoit, fabrique et fournit des dispositifs de formation haute fidélité et des simulateurs de mouvements complets pour des clients civils et militaires.

« Chez TRU, nous sommes fiers de soutenir la mission du METS GBTS qui consiste à fournir une plateforme de formation intermédiaire et avancée aux aviateurs de l'U.S. Navy, de l'U.S. Marine Corps et de l'U.S. Coast Guard. La livraison dans les délais du premier UTD renforce l'engagement de TRU à fournir des solutions innovantes et fiables pour répondre aux besoins évolutifs de nos clients », a déclaré Jerry Messaris, vice-président et directeur général de TRU Simulation. « TRU Simulation se réjouit de poursuivre son histoire en construisant des dispositifs haute fidélité pour soutenir les missions critiques.

En novembre 2024, TRU a reçu de la Federal Aviation Administration (FAA) une lettre d'équivalence qualifiant de niveau 7 l'UTD de dispositif de formation à la simulation de vol (FSTD). En outre, TRU a réussi à livrer et à accepter dans les délais 21 simulateurs avioniques assistés par ordinateur (DAT) du programme METS.

Le contrat de base portait sur trois simulateurs de dispositifs de formation unitaires (UTD) en configuration commerciale standard King Air 260 pour la formation au vol à voilure fixe, un simulateur de formation au vol opérationnel (OFT) en configuration METS T-54A pour des opérations de formation au vol dynamique à la fidélité plus élevée, un poste de soutien des simulateurs (SSS) en configuration METS T-54A pour assurer la maintenance logicielle des dispositifs déployés et 21 formateurs assistés par ordinateur pour la formation à l'avionique en salle de classe. TRU fournira la formation des instructeurs et la formation à la maintenance des appareils, les pièces de rechange, ainsi que les services de soutien logistique (CLS), afin de soutenir les appareils déployés à Corpus Christi, au Texas. Le contrat a été attribué dans le cadre d'un appel d'offres ouvert et sur une base de pleine concurrence, et les livraisons devraient se poursuivre jusqu'en 2026.

À propos de TRU Simulation

TRU Simulation + Training Inc., une filiale de Textron Aviation Inc., est un fournisseur de premier plan de dispositifs de formation haute fidélité et de simulateurs de vol complets pour l’industrie aéronautique. Engagée en faveur de l’excellence et de l’innovation, TRU Simulation se positionne à la pointe de la technologie de simulation de vol depuis plus d’une décennie. Nos solutions sur mesure permettent aux pilotes de naviguer en toute confiance dans le ciel, tandis que notre technologie de pointe assure des expériences de formation à la fois sûres et réalistes. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.TRUSimulation.com.

À propos de Textron Aviation

Nous donnons des ailes à l'aventure aéronautique. Depuis plus de 95 ans, Textron Aviation Inc., une société de Textron Inc., met à profit son talent collectif à travers les marques Beechcraft, Cessna et Hawker pour offrir la meilleure expérience aéronautique à ses clients. Avec une gamme couvrant les jets d'affaires, les turbopropulseurs, les avions à piston haute performance et les équipements de mission spéciale, d'entraînement militaire et de défense, Textron Aviation possède la gamme de produits aéronautiques la plus polyvalente et la plus complète au monde. Avec une main-d'œuvre ayant produit plus de la moitié de tous les avions commerciaux en circulation, les clients de plus de 170 pays comptent sur nos performances, notre fiabilité et notre polyvalence éprouvées, ainsi que sur notre réseau mondial de services à la clientèle pour des vols abordables et flexibles.

Pour de plus amples renseignements, veuillez visiter www.txtav.com | www.defense.txtav.com | www.scorpionjet.com.

À propos de Textron Inc.

Textron Inc. est une entreprise multisectorielle qui s'appuie sur son réseau mondial d'entreprises dans les domaines de l'aéronautique, de la défense, de l'industrie et de la finance pour fournir à ses clients des solutions et des services innovants. Textron est connue dans le monde entier pour ses marques puissantes telles que Bell, Cessna, Beechcraft, Pipistrel, Jacobsen, Kautex, Lycoming, E-Z-GO, Arctic Cat, Textron Systems et TRU Simulation. Pour plus d'informations, veuillez visiter le site : www.textron.com.

Certaines déclarations contenues dans le présent communiqué de presse sont des énoncés prospectifs qui peuvent projeter des revenus ou décrire des stratégies, des objectifs, des perspectives ou d’autres questions non historiques ; ces énoncés ne s’appliquent qu’à la date à laquelle ils sont formulés, et nous n’assumons aucune obligation de mettre à jour ou de réviser les énoncés prospectifs. Ces énoncés sont sujets à des risques connus et inconnus, à des incertitudes et à d’autres facteurs qui peuvent faire en sorte que nos résultats réels diffèrent sensiblement de ceux exprimés ou suggérés par ces énoncés prospectifs.

