HighByte erweitert Partnerschaft mit Novotek Group

PORTLAND, Maine--(BUSINESS WIRE)--HighByte® , ein Unternehmen für Industriesoftware, gab heute eine erweiterte Vertriebsvereinbarung mit der Novotek Group bekannt, die die Rechte zur Vermarktung, zum Verkauf und zum Vertrieb von HighByte Intelligence Hub in Deutschland, Österreich und Frankreich vorsieht. Die Vereinbarung folgt auf die jüngste Ankündigung von Novotek, Anfang des Jahres in der gesamten DACH-Region und in Frankreich zu expandieren.

„Novotek verfügt über fast 40 Jahre Erfahrung in der Bereitstellung innovativer Lösungen und Produkte für Fertigungsunternehmen, die es ihnen ermöglichen, ihre Produktionsprozesse zu vernetzen, zu digitalisieren und zu optimieren“, so Tobias Antius, Chief Executive Officer bei Novotek. „Unsere Expansion nach Deutschland und Frankreich ist eine natürliche Erweiterung unseres Geschäftsmodells und unserer Mission, unseren Kunden die digitale Transformation zu ermöglichen. Wir freuen uns, HighByte Intelligence Hub – ein strategisches Produkt in unserem Portfolio – auf diesen Märkten anzubieten, auf denen die Nachfrage nach Lösungen für das industrielle Datenmanagement groß ist und weiter wächst.“

Laut dem unabhängigen Forschungsunternehmen Verdantix wird der Markt für Software für das industrielle Datenmanagement bis 2029 mit einer jährlichen Wachstumsrate von 19,9 % auf 6,1 Milliarden US-Dollar wachsen. Nordamerika und Europa sind die wichtigsten Regionen in diesem Markt und machen zusammen über drei Viertel der weltweiten Marktausgaben aus, wie aus dem Bericht „Market Size and Forecast: Industrial Data Management Software 2023-2029 (Global)“ des Unternehmens hervorgeht. Das Wachstum wird voraussichtlich durch den Marktbedarf an einem starken Datenqualitätsmanagement und das zunehmende Bewusstsein für den ROI, der durch KI-gesteuerte Analysen von Industriedaten erzielt wird, angetrieben werden.

„Wir fühlen uns geehrt, unsere Partnerschaft mit Novotek auszubauen. In den letzten fünf Jahren haben sie sich in den von ihnen vertretenen Gebieten als Erweiterung unserer Marke auf dem Markt erwiesen“, erklärte Tony Paine, Chief Executive Officer bei HighByte. „Sie glauben an unsere Vision – und sie haben die Erfahrung und Führungsqualitäten, um diese Vision umzusetzen. HighByte engagiert sich für unsere Partnerschaft mit Novotek und für die Industriemärkte in Deutschland, Österreich und Frankreich.“

Mit starken Wurzeln in der Schweiz und Österreich stärken die neu gegründeten Novotek-Büros in Deutschland ihr Engagement für die gesamte DACH-Region und bringen das Fachwissen und das innovative Lösungsportfolio des Unternehmens zu Herstellern in diesem Schlüsselmarkt. Novotek ist für den Vertrieb und Support von HighByte Intelligence Hub in Nord- und Westeuropa zugelassen, darunter Schweden, Dänemark, Finnland, Norwegen, Großbritannien, Irland, die Niederlande, Belgien, Frankreich, Deutschland, Österreich und die Schweiz. HighByte Intelligence Hub ist eine Industrial-DataOps-Lösung, die Industriedaten aus verschiedenen Quellen kontextualisiert und standardisiert, um die Lücke zwischen OT- und IT-Systemen, Netzwerken und Teams zu schließen.

Treffen Sie Vertreter von HighByte und Novotek auf der Hannover Messe vom 31. März bis 4. April am AWS-Stand in Halle 15 – Stand D76.

Zusätzliche Ressourcen

Über HighByte

HighByte ist ein Unternehmen für Industriesoftware, das sich mit den Herausforderungen der Datenarchitektur und -integration befasst, mit denen globale Hersteller bei der digitalen Transformation konfrontiert sind. HighByte Intelligence Hub, die bewährte Industrial-DataOps-Software des Unternehmens, stellt modellierte, einsatzbereite Daten über eine codefreie Schnittstelle in der Cloud bereit, um die Integrationszeit zu verkürzen und die Analyse zu beschleunigen. Weitere Informationen finden Sie unter https://highbyte.com.

