HighByte breidt haar partnerschap met Novotek Group uit

PORTLAND, Maine--(BUSINESS WIRE)--HighByte®, een industrieel softwarebedrijf, kondigde vandaag een uitgebreide distributieovereenkomst aan met Novotek Group waarin rechten worden verleend om HighByte Intelligence Hub in Duitsland, Oostenrijk en Frankrijk op de markt te brengen, te verkopen en te verdelen. Deze overeenkomst volgt na de recente aankondiging van Novotek betreffende haar eigen uitbreiding binnen de DACH-regio en Frankrijk eerder dit jaar.

“Novotek staat garant voor bijna 40 jaar ervaring in het leveren van innovatieve oplossingen en producten aan productiebedrijven, die hen in staat stellen om hun productieprocessen te connecteren, te digitaliseren en te optimaliseren,” verklaart Tobias Antius, CEO van Novotek. “Onze uitbreiding naar Duitsland en Frankrijk is een natuurlijke extensie van ons bedrijfsmodel en onze missie om onze klanten digitale transformatie aan te reiken. We zijn enthousiast om voortaan HighByte Intelligence Hub — een strategisch product in onze portfolio — aan te bieden op deze markten, waar de vraag naar oplossingen voor industrieel databeheer groot is en verder toeneemt.”

Volgens het onafhankelijke onderzoeksbedrijf Verdantix zal de markt van software voor industrieel databeheer nog groeien met een CAGR van 19,9% en tegen 2029 op $6,1 miljard pieken. Noord-Amerika en Europa zijn de belangrijkste regio's voor deze markt, samen goed voor meer dan driekwart van de wereldwijde marktuitgaven volgens de report 'Market Size and Forecast: Industrial Data Management Software 2023-2029 (Global)'. Naar verwachting zal de groei aangedreven worden door de behoefte op de markt aan sterk datakwaliteitsbeheer en de toenemende aandacht voor ROI verwezenlijkt dankzij door AI aangestuurde analyses van industriële data.

“Het is voor ons een eer om ons partnerschap met Novotek uit te breiden. De voorbije vijf jaar hebben zij op consistente wijze bewezen dat zij als verlenging van ons merk in de markt gelden voor de grondgebieden die zij vertegenwoordigen,” verklaart Tony Paine, CEO van HighByte. “Zij geloven in onze visie. En ze hebben de ervaring en het leiderschap om die visie in uitvoering te brengen. HighByte is ingenomen met ons partnerschap met Novotek en kijkt reikhalzend uit naar de Duitse, Oostenrijkse en Franse industriële markten.”

Met een stevige verankering in Zwitserland en Oostenrijk, versterken de nieuw opgerichte kantoren van Novotek in Duitsland hun toewijding aan de hele DACH-regio om de expertise en de portfolio van innovatieve oplossingen van het bedrijf aan fabrikanten in deze belangrijke markt voor te stellen. Novotek is vergund om HighByte Intelligence Hub te verdelen en te ondersteunen in Noord- en West-Europa, waaronder Zweden, Denemarken, Finland, Noorwegen, het Verenigd Koninkrijk, Ierland, Nederland, België, Frankrijk, Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland. HighByte Intelligence Hub is een Industrial DataOps-oplossing die industriële data uit verschillende bronnen op de edge contextualiseert en standaardiseert om te helpen de kloof tussen OT- en IT-systemen, netwerken en teams te overbruggen.

Tijdens de Hannover Messe, die doorgaat van 31 maart tot 4 april, hebt u de mogelijkheid om vertegenwoordigers van HighByte en Novotek te ontmoeten in de AWS-stand in Hal 15 – Stand D76.

HighByte is een industrieel softwarebedrijf dat een antwoord biedt voor de uitdagingen op gebied van data-architectuur en -integratie die fabrikanten over de hele wereld het hoofd moeten bieden nu zij digitaal omschakelen. HighByte Intelligence Hub, de bewezen Industrial DataOps-software van het bedrijf, biedt gemodelleerde, gebruiksklare data voor de Cloud door gebruik te maken van codeloze interface om de integratietijd in te korten en analyses te versnellen.

