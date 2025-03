HighByte intensifie son partenariat avec le groupe Novotek

PORTLAND, Maine--(BUSINESS WIRE)--HighByte®, éditeur de logiciels industriels, a annoncé aujourd'hui un accord de distribution avec le groupe Novotek, lui donnant les droits de commercialiser, vendre et distribuer HighByte Intelligence Hub en Allemagne, en Autriche et en France. Cet accord fait suite à l'annonce récente par Novotek de sa propre expansion en Allemagne, en Autriche, en Suisse et en France plus tôt cette année.

« Novotek apporte près de 40 ans d'expérience dans la fourniture de solutions et de produits innovants pour les entreprises manufacturières, leur permettant de connecter, numériser et optimiser leurs processus de production », a déclaré Tobias Antius, président-directeur général de Novotek. « Notre expansion en Allemagne et en France est une extension naturelle de notre modèle commercial et de notre mission, qui est d'apporter la transformation numérique à nos clients. Nous sommes ravis de proposer HighByte Intelligence Hub, un produit stratégique de notre portefeuille, à ces marchés dans lesquels la demande pour des solutions de gestion de données industrielles est forte et en pleine croissance. »

Selon la société de recherche indépendante Verdantix, le marché des logiciels de gestion de données industrielles devrait croître à un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 19,9 % pour atteindre 6,1 milliards de dollars en 2029. L’Amérique du Nord et l’Europe sont les régions les plus importantes de ce marché, représentant ensemble plus des trois quarts des dépenses mondiales, d'après le rapport « Market Size and Forecast: Industrial Data Management Software 2023-2029 (Global) ». Cette croissance serait stimulée par le besoin de gestion de la qualité des données et une prise de conscience accrue du retour sur investissement généré par les analyses basées sur l’IA à partir des données industrielles.

« Nous sommes honorés de consolider notre partenariat avec Novotek. Au cours des cinq dernières années, ils ont constamment prouvé qu'ils étaient une extension de notre marque sur les territoires qu'ils représentent », a expliqué Tony Paine, PDG de HighByte. « Ils croient en notre vision, et ils ont l'expérience et le leadership nécessaires pour la concrétiser. HighByte s'engage à renforcer notre partenariat avec Novotek ainsi que sur les marchés industriels allemands, autrichiens et français. »

Fortement implantés en Suisse et en Autriche, les nouveaux locaux de Novotek en Allemagne confortent son engagement dans l'ensemble de la région DACH, faisant bénéficier les fabricants de ce marché clé de l'expertise de l'entreprise et de son portefeuille de solutions innovantes. Novotek est autorisé à distribuer et à supporter HighByte Intelligence Hub en Europe du Nord et de l'Ouest, notamment en Suède, au Danemark, en Finlande, en Norvège, au Royaume-Uni, en Irlande, aux Pays-Bas, en Belgique, en France, en Allemagne, en Autriche et en Suisse. HighByte Intelligence Hub est une solution industrielle de DataOps qui contextualise et normalise les données industrielles provenant de diverses sources à la périphérie pour combler le fossé entre les systèmes OT et IT, les réseaux et les équipes.

Rencontrez les représentants de HighByte et de Novotek à la foire d'Hanovre, qui se tiendra du 31 mars au 4 avril, au stand AWS situé dans le hall 15 - stand D76.

À propos de HighByte

HighByte est un éditeur de logiciels industriels qui répond aux besoins d'architecture et d'intégration des données des fabricants du monde entier dans le cadre de leur transformation numérique. HighByte Intelligence Hub, le logiciel industriel de DataOps éprouvé de la société, fournit des données modélisées et prêtes à l'emploi vers le Cloud en utilisant une interface sans code pour accélérer le temps d'intégration et les analyses. Pour en savoir plus, consultez le site https://highbyte.com.

HighByte est une marque déposée de HighByte, Inc.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.