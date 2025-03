Andersen Global breidt M&A- en taxatiecapaciteiten in de VAE uit

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Global breidt zijn aanwezigheid in het Midden-Oosten uit via een samenwerkingsovereenkomst met Ideal Capital, een M&A- en taxatiebedrijf gevestigd in Dubai.

Ideal Capital werd in 2011 opgericht door Ramesh Mahalingam en heeft een reputatie opgebouwd door meer dan 100 klanten te bedienen, waaronder toonaangevende bedrijven, overheidsinstanties en vooraanstaande family offices in de regio. Het bedrijf biedt management-, taxatie-, transactie- en duurzaamheidsadviesdiensten in sectoren zoals bankieren, onderwijs, gezondheidszorg, onroerend goed, productie, bouw en olie en gas.

"Onze aanpak blijft sterk gericht op het creëren van zinvolle waarde voor onze klanten," aldus Managing Director Ramesh Mahalingam. "Door samen te werken met Andersen Global kunnen we nu ons bereik uitbreiden naar diverse sectoren. Deze samenwerking stelt ons in staat om klanten op maat gemaakt advies en bruikbare inzichten te bieden die nauw aansluiten bij hun strategische doelen en veranderende marktomstandigheden. Door te werken met de lid- en samenwerkende bedrijven van Andersen Global, zorgen we ervoor dat elke opdracht uitmuntendheid uitstraalt en echte, meetbare resultaten oplevert."

"Ideal Capital is een belangrijke toevoeging en vergroot onze mogelijkheden in het Midden-Oosten, aangezien Dubai fungeert als een belangrijke wereldwijde economische hub," stelde de voorzitter van Andersen Global en CEO van Andersen, Mark L. Vorsatz. "Ramesh brengt meer dan 35 jaar ervaring in deze ruimte met zich mee en leidt een team van professionals met uiteenlopende achtergronden, waaronder mensen met ervaring bij de Big 4. Hun gerichtheid op waardering en verkoopstrategieën sluit aan bij de groeiende vraag van onze klanten naar geavanceerde, wereldwijde en naadloze transactieadviesdiensten."

