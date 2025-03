Dévoilement du Centre de recherche de TELUS Numérique à l’Université de São Paulo

VANCOUVER, Colombie-Britannique--(BUSINESS WIRE)--TELUS Expérience numérique (TELUS Numérique) (NYSE et TSX : TIXT), une entreprise de pointe du secteur des technologies mondiale qui offre des expériences clients exceptionnelles, a officiellement lancé le 18 mars dernier le Centre de recherche de TELUS Numérique (site disponible en anglais seulement) au centre d’intelligence artificielle et d’apprentissage-machine (CIAAM) de l’Université de São Paulo (USP). Les chercheurs en IA, qu’ils soient étudiants du premier cycle ou de cycles supérieurs, peuvent maintenant présenter une demande de subvention pour participer à la recherche en IA, financée par un investissement de 1 million de dollars sur trois ans de TELUS Numérique. Les personnes intéressées peuvent explorer les subventions offertes et soumettre leur candidature dans le portail officiel : telusdigital.com/research-hub.

Le Centre de recherche de TELUS Numérique souligne l’engagement de l’entreprise à favoriser les efforts d’innovation alimentés par l’IA et axés sur l’humain, l’éthique et une vocation sociale. La recherche pourrait servir à améliorer la plateforme et la gamme de produits d’IA générative de TELUS Numérique, Fuel iXMC (site disponible en anglais seulement), afin d’aider les entreprises à adapter et à exploiter sans délai et en toute sécurité les applications évoluées d’IA générative. Les bénéficiaires d’une subvention auront également accès à des modèles d’IA par l’intermédiaire des éléments de base de Fuel iX et d’applications comme les copilotes de Fuel iX.

« Avec l’ouverture officielle du Centre de recherche de TELUS Numérique, nous créons un espace dédié à la découverte et à la collaboration, où les chercheurs peuvent explorer le potentiel de l’IA grâce à des projets ayant des retombées concrètes, explique Renato Vicente, directeur général du Centre de recherche de TELUS Numérique. J’ai enseigné à l’USP pendant 20 ans, et j’ai vu sa communauté de recherche, aux côtés du CIAAM, contribuer aux progrès de l’IA. Cette initiative s’appuie sur cette base, et permet aussi de renforcer le rôle du Brésil dans la recherche en IA et de favoriser la collaboration entre les milieux universitaire et sectoriel. Nous encourageons les étudiants et les chercheurs à soumettre une demande de subvention et à se joindre à nous pour faire progresser des domaines comme la sécurité de l’IA, le développement des petits modèles de langage et l’amélioration de la transparence et de l’efficacité en IA, tout en veillant à ce que l’IA reste responsable et axée sur l’éthique. »

Faire progresser l’IA vers un avenir plus intelligent

Le Centre de recherche de TELUS Numérique se concentrera sur les avancées en IA, notamment dans les secteurs qui améliorent la sécurité, l’efficacité et la fiabilité et qui auront une incidence sur l’avenir de l’expérience client. Le programme de recherche initial vise les domaines suivants :

Développement de modèles de langage : création de solutions d’IA spécialisées et localisées.

création de solutions d’IA spécialisées et localisées. Amélioration de l’intégration des graphes de connaissances : accroître la précision et la fiabilité factuelles de l’IA pour les applications du monde réel.

accroître la précision et la fiabilité factuelles de l’IA pour les applications du monde réel. Atténuation des risques de sécurité dans l’IA multimodale : corriger les vulnérabilités pour assurer un déploiement plus sûr des technologies d’IA.

corriger les vulnérabilités pour assurer un déploiement plus sûr des technologies d’IA. Exploration de la géométrie des plongements des intégrations de grands modèles de langage : affiner les mécanismes de contrôle pour augmenter l’efficacité de l’IA et peaufiner les interventions ciblées.

: affiner les mécanismes de contrôle pour augmenter l’efficacité de l’IA et peaufiner les interventions ciblées. Promotion des capacités d’explication dans les systèmes d’IA : rendre les grands modèles de langage plus transparents et contrôlables pour favoriser la confiance et l’efficacité.

rendre les grands modèles de langage plus transparents et contrôlables pour favoriser la confiance et l’efficacité. Optimisation de l’efficacité de l’IA : rendre les grands modèles de langage plus durables et plus accessibles.

rendre les grands modèles de langage plus durables et plus accessibles. Amélioration de la qualité de la réponse des grands modèles de langage : concevoir des méthodes robustes pour évaluer l’exactitude et la pertinence du contenu généré par l’IA.

Outiller les prochains chefs de file de l’IA

L’une des principales missions du Centre de recherche de TELUS Numérique est de former la prochaine génération d’innovateurs en IA en offrant des subventions de recherche de premier cycle à huit étudiants par année dans le cadre de projets pratiques, sous la supervision de mentors des milieux universitaire et sectoriel. De plus, des bourses postdoctorales seront offertes pour donner un coup de pouce aux chercheurs en début de carrière pour favoriser l’avancement d’études indépendantes sur l’IA. Un programme de chercheurs invités rassemblera aussi les meilleurs experts mondiaux de l’IA à l’USP pour partager leurs connaissances et collaborer à des initiatives de recherche. Faisant partie du CIAAM à l’USP, le Centre de recherche contribuera également à la mission plus large de catalyser l’innovation en IA et d’alimenter les discussions sur les répercussions technologiques, économiques et sociales de l’IA.

« En profitant de l’expertise de nos centres existants au Guatemala et en Inde, nous disposons désormais d’un centre de recherche spécialisé de classe mondiale qui puise dans des perspectives nouvelles et diversifiées pour stimuler l’innovation en IA, déclare Bret Kinsella, directeur exécutif de Fuel iX à TELUS Numérique. TELUS Numérique génère des innovations en matière d’IA appliquée dans le cadre d’activités de mise en œuvre pour ses clients et grâce à Fuel iX. Notre investissement dans cette initiative est un engagement supplémentaire visant à soutenir la recherche émergente et à long terme afin d’établir la base des fonctionnalités avancées des applications d’IA de demain. »

Comment postuler

Les étudiants de premier cycle et de cycles supérieurs peuvent explorer les subventions de recherche et postuler en visitant le portail officiel du Centre de recherche de TELUS Numérique (site disponible en anglais seulement).

À propos de TELUS Numérique

TELUS Numérique (NYSE et TSX : TIXT) crée des expériences uniques et séduisantes pour les clients et les employés, en plus de favoriser des transformations numériques axées sur l’avenir, résistantes aux perturbations et génératrices de valeur pour les clients. Nous sommes la marque derrière les marques. Les membres de notre équipe mondiale sont d’ardents ambassadeurs des produits et services de nos clients et des experts technologiques visionnaires qui sont résolus à rehausser le parcours de leurs clients, à trouver des solutions aux défis commerciaux, à atténuer les risques et à innover continuellement. Nos capacités intégrées de bout en bout incluent des solutions numériques, comme les solutions infonuagiques et les services d’automatisation, de confiance et de sécurité alimentés par l’IA, des solutions d’IA et de données, y compris une expertise en vision informatique, et des services de conception numérique frontaux et en services-conseils. Au cœur de notre stratégie d’innovation, Fuel iXMC (site disponible en anglais seulement) regroupe en exclusivité la plateforme et la gamme de produits d’IA générative de TELUS Numérique. La solution aide les entreprises à transformer leurs programmes pilotes en prototypes fonctionnels, menant à la production à grande échelle dans le cadre de multiples environnements, applications et solutions infonuagiques, le tout rapidement, et de manière sûre et responsable.

Motivée par sa vocation, TELUS Numérique mise sur la technologie, l’ingéniosité humaine et la compassion pour créer des retombées remarquables et des collectivités inclusives et florissantes dans toutes les régions du monde où elle mène ses activités. Guidés par nos principes d’intervention humaine, nous développons et déployons des technologies transformatrices de manière responsable, tout en tenant compte de leur incidence à grande échelle. Pour en savoir plus, consultez telusdigital.com/fr.

À propos de l’USP

Fondée en 1934, l’Université de São Paulo (USP) est une institution reconnue à l’échelle nationale et internationale, grâce au talent et au dévouement d’un corps professoral composé de plus de 5 500 membres, d’une population étudiante s’élevant à près de 80 000 et de plus de 12 000 membres du personnel technique et administratif. Depuis 2003, l’USP figure parmi les 200 meilleures universités du monde dans les principaux classements qui évaluent la qualité des établissements d’enseignement supérieur. Son statut d’université de calibre mondial illustre les efforts continus de sa communauté, qui a toujours visé l’excellence dans ses principales activités, le tout jumelé à une volonté d’autonomie sur les plans académique, financier et administratif – un élément qui a contribué à ses progrès depuis 1989. En ce qui concerne les études de premier cycle, l’USP propose 332 programmes dans tous les domaines de connaissances à près de 60 000 étudiants et étudiantes dans 43 unités académiques, réparties sur 8 campus situés à Bauru, Lorena, Piracicaba, Pirassununga, Ribeirão Preto, São Carlos, Santos et São Paulo. Le solide système d’études supérieures de l’université est un facteur clé de son développement scientifique. En effet, ses 264 programmes d’études supérieures, qui couvrent tous les domaines du savoir, comptent plus de 30 000 étudiants et étudiantes. Grâce à l’étendue de ses programmes d’études supérieures, l’USP représente plus de 20 % de la production scientifique au Brésil. La qualité de la recherche menée à l’USP est démontrée par sa contribution remarquable dans tous les domaines du savoir et par l’intérêt croissant pour des partenariats manifestés par des établissements prestigieux sur cinq continents. Il est également important de souligner le rôle important de l’USP dans la diffusion culturelle et l’extension de l’enseignement universitaire.