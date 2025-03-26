Andersen Global拓展在阿联酋的并购和估值能力

旧金山--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- Andersen Global通过与位于迪拜的并购和估值公司Ideal Capital签订合作协议，进一步扩大其在中东地区的业务。

Ideal Capital于2011年由Ramesh Mahalingam创立，目前为100多家客户提供服务，包括当地的领军企业、政府实体和知名家族办公室。公司为银行、教育、医疗、房地产、制造、建筑、石油和天然气等行业提供管理、估值、交易和可持续发展咨询服务。

董事总经理Ramesh Mahalingam表示：“我们的工作重点仍然是为客户创造有意义的价值。通过与Andersen Global合作，我们现能够将业务范围扩展到各个行业。此次合作使我们能够为客户提供量身定制的建议和可行的见解，并与客户的战略目标和不断变化的市场环境紧密结合。通过与Andersen Global的成员公司和合作公司合作，我们将确保每项业务都能体现卓越性，并取得真实、可衡量的成果。”

Andersen Global董事长兼首席执行官Mark L. Vorsatz表示：“迪拜是重要的全球经济中心，因此Ideal Capital作为我们的关键新成员，将增强我们在中东地区的能力。Ramesh有着超过35年的业内经验，他领导的专业团队拥有多样化的背景，其中许多人曾在四大会计师事务所工作。他们专注于估值和卖方策略，能够满足我们的客户对复杂全球化无缝交易咨询服务日益增长的需求。”

Andersen Global是由全球税务、法律和估值专业人士组成的国际协会，其成员公司在法律上相互独立。Andersen Global由美国成员公司Andersen Tax LLC于2013年成立，目前在全球拥有超过19,000名专业人员，通过其成员公司和合作公司在500多个地区开展业务。

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