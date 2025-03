Potencial Neural: Série Mouser Explora Interfaces Cérebro-Computador na Intersecção da Tecnologia e da Mente

DALLAS e FORT WORTH, Texas--(BUSINESS WIRE)--Mouser Electronics, Inc., o distribuidor mundial autorizado com os mais novos componentes eletrônicos e produtos de automação industrial, anunciou hoje o lançamento da última edição da série de tecnologia Empowering Innovation Together (EIT), que examina o campo em rápida evolução das interfaces cérebro-computador (BCIs). Esta série mergulha em profundidade nos desafios e oportunidades de engenharia para desenvolver sistemas controlados pela mente.

As BCIs criam comunicação direta entre o cérebro e dispositivos externos, permitindo aplicações como restauração da função motora para pessoas com paralisia, melhoria da fala àqueles com deficiências de comunicação e até mesmo aumento cognitivo. Estes sistemas dependem da aquisição de sinal neural baseada em eletrodos e algoritmos avançados de processamento de sinal para decifrar a atividade cerebral em comandos processáveis.

No podcast Tech Between Us, o apresentador Raymond Yin, Diretor de Conteúdo Técnico da Mouser, e o Dr. Dan Rubin, Neurologista de Cuidados Críticos no Massachusetts General Hospital e Instrutor na Harvard Medical School, exploram as complexidades de implementar a BCI. A conversa deles inclui desafios de latência, fidelidade de sinal e as considerações éticas da neurotecnologia. O podcast In Between The Tech da Mouser apresenta o Dr. Christoph Guger, Fundador e Diretor Executivo da g.tec Medical Engineering, que discute a evolução das BCIs, seu papel na neuro-reabilitação e a próxima fase de inovação no campo.

"Máquinas controladas pela mente não são mais teóricas, elas já estão melhorando vidas", disse Yin. "O progresso no processamento de sinais neurais, tecnologia de eletrodos não invasivos e análises orientadas por IA estão acelerando a viabilidade de BCIs. Esta nova série destaca os avanços de engenharia que estão tornando estes sistemas mais acessíveis e eficazes."

Além dos podcasts, a série EIT da Mouser inclui o vídeo, artigos técnicos e infográficos referentes ao tema, bem como conteúdo exclusivo a assinantes fornecendo importantes informações sobre desenvolvimentos de vanguarda, como dispositivos terapêuticos ativados pelo cérebro para reabilitação de AVC. Ao se concentrar em aplicações do mundo real e desafios emergentes, a série proporciona aos engenheiros o conhecimento necessário para contribuir com o futuro da neurotecnologia.

Criado em 2015, o programa 'Empowering Innovation Together' da Mouser é um dos programas educacionais mais reconhecidos da indústria de componentes eletrônicos. Para saber mais, acesse https://www.mouser.com/empowering-innovation/brain-computer-interfaces/ e siga a Mouser no Facebook, LinkedIn, X e YouTube.

Para mais notícias da Mouser e nossos últimos lançamentos de produtos, acesse https://www.mouser.com/newsroom/.

