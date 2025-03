Potencial neuronal: La serie Mouser explora las interfaces cerebro-computadora en la intersección de la tecnología y la mente

DALLAS & FORT WORTH, Texas--(BUSINESS WIRE)--Mouser Electronics, Inc., el distribuidor global autorizado con los nuevos componentes electrónicos y productos de automatización industrial, anunció hoy el lanzamiento de la última versión de la serie de tecnología Empowering Innovation Together (EIT, Impulsando la Innovación Juntos), la cual examina el vertiginoso campo de las Interfaces Cerebro-Computadora (ICC). Esta serie se sumerge en los desafíos de ingeniería y las oportunidades presentes en el desarrollo de sistemas controlados con la mente.

Las ICC crean una comunicación directa entre el cerebro y dispositivos externos, lo que permite aplicaciones como el restablecimiento de la función motora en personas con parálisis, la mejora del habla en personas con problemas de comunicación e incluso el aumento cognitivo. Estos sistemas se basan en la adquisición de señales neuronales mediante electrodos y algoritmos avanzados de procesamiento de señales para traducir la actividad cerebral en órdenes procesables.

En el podcast Tech Between Us (Tecnología Entre Nosotros), el anfitrión Raymond Yin, director de contenido técnico de Mouser, y el Dr. Dan Rubin, neurólogo de cuidados críticos del hospital general de Massachusetts e instructor de la Escuela de Medicina Harvard, exploran las complejidades de la implementación de las ICC. Entre los temas que abordan, se incluyen desafíos de la latencia, fidelidad de señal y las consideraciones éticas de la neurotecnología. El podcast In Between The Tech (En y Entre la Tecnología) cuenta con la participación del Dr. Christoph Guger, fundador y CEO de g.tec Medical Engineering, quien habla de la evolución de las ICC, su rol en la neurorehabilitación y de la próxima fase de innovación en este campo.

"Las máquinas controladas por la mente ya no existen solo en la teoría, sino que ya están mejorando vidas", comentó Yin. "Los avances en el procesamiento de señales neuronales, la tecnología de electrodos no invasivos y el análisis basado en la inteligencia artificial están acelerando la viabilidad de las ICC. Esta nueva serie pone de relieve los avances en ingeniería que están haciendo que estos sistemas sean más accesibles y eficaces".

Además de podcasts, la serie EIT de Mouser incluye videos, artículos técnicos, e infografías temáticas, así como contenido exclusivo para suscriptores que aportan ideas clave sobre avances de vanguardia, como los dispositivos terapéuticos activados por el cerebro para la rehabilitación de accidentes cerebrovasculares. Al centrarse en aplicaciones reales y desafíos emergentes, la serie otorga a los ingenieros los conocimientos necesarios para contribuir al futuro de la neurotecnología.

Fundado en 2015, el programa Empowering Innovation Together de Mouser es uno de los programas educativos más reconocidos de la industria de componentes electrónicos. Para más información, visite https://www.mouser.com/empowering-innovation/brain-computer-interfaces/ y puede seguir a Mouser en Facebook, LinkedIn, X y YouTube.

Para más noticias de Mouser y nuestras últimas novedades de productos, visite https://www.mouser.com/newsroom/.

