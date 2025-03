Reply e AWS annunciano l’avvio di una collaborazione strategica pluriennale per accelerare l’innovazione nella Generative AI, supportando i clienti nella progettazione, sviluppo e implementazione di applicazioni AI scalabili e sicure

TORINO, Italia--(BUSINESS WIRE)--Reply, leader globale nell’integrazione di sistemi e nella consulenza, ha annunciato oggi un accordo di collaborazione strategica pluriennale con Amazon Web Services (AWS) per accelerare l’innovazione nella Generative Artificial Intelligence (GenAI). Grazie a questa collaborazione, le aziende di tutto il mondo potranno sfruttare la potenza dell’AI attraverso un’infrastruttura cloud avanzata e funzionalità basate sull’AI. Reply, con le sue società Data Reply e Storm Reply, lavorerà assieme ad AWS per sviluppare soluzioni verticali volte a migliorare l’efficienza dei processi e aumentare la produttività, creando offerte specializzate di GenAI per diversi settori e casi d’uso.

Questa collaborazione si basa su un rapporto consolidato tra Reply and AWS. Negli anni, Reply ha svolto un ruolo di primo piano nell’innovazione dell’AI con AWS, ottenendo la certificazione AWS Machine Learning Competency nel 2020, l’early access ad Amazon Bedrock nel 2023 e diventando una delle prime aziende al mondo a conseguire la AWS Generative AI Competency nel 2024.

“Siamo entusiasti di ampliare la nostra collaborazione con AWS per esplorare tutto il potenziale della Generative AI”, ha dichiarato Filippo Rizzante, CTO di Reply. “I nostri sforzi congiunti uniranno la tecnologia avanzata di AWS con l’expertise AI di Reply per offrire soluzioni all’avanguardia ai nostri clienti. Questa collaborazone non solo conferma il nostro impegno nell’innovazione, ma ci permette anche di supportare le aziende nell'affrontare con successo un panorama digitale in continua evoluzione.”

Grazie a questa collaborazione, Reply permetterà ai propri clienti di adottare le tecnologie AWS in modo efficiente, sfruttando l’AI su larga scala con un approccio sicuro e semplificato. Le company del gruppo Reply, Data Reply e Storm Reply, utilizzeranno i servizi di intelligenza artificiale e machine learning di AWS, tra cui Amazon SageMaker, Amazon Bedrock e Amazon Q, per progettare, sviluppare e implementare applicazioni di Generative AI scalabili e sicure. Queste soluzioni saranno applicate in diversi ambiti come l’ottimizzazione dello sviluppo software, la creazione di esperienze cliente iper-personalizzate, l’efficienza operativa, l’ottimizzazione intelligente dei costi, le operation basate sull’AI e l’automazione di processi di vendita e marketing.

Nell'ambito dell'accordo, Data Reply e Storm Reply avranno accesso a formazione specializzata e risorse dedicate. Questa iniziativa consentirà loro di offrire soluzioni su misura per i clienti che operano in diversi mercati, con un focus specifico sui settori Automotive, FSI ed Energy.

L’esperienza di Reply nell’ambito dell’intelligenza artificiale si concretizza in soluzioni che rispondono alle esigenze specifiche dei clienti in ambiti come la gestione della conoscenza, lo sviluppo software, il customer engagement, l’ottimizzazione della supply chain, la sicurezza e la gestione dei social media. Queste soluzioni sfruttano le potenzialità dell’Agentic AI per generare valore attraverso:

Miglioramento dei processi decisionali , grazie all’integrazione intelligente di dati provenienti da più fonti di conoscenza, permettendo analisi più approfondite e insight più accurati.

, grazie all’integrazione intelligente di dati provenienti da più fonti di conoscenza, permettendo analisi più approfondite e insight più accurati. Ottimizzazione delle operation aziendali, attraverso l’integrazione dell’AI con i sistemi core, automatizzando l’elaborazione dei dati in ambiti come risorse umane, finanza, supply chain e customer service, con un impatto diretto sull’efficienza e sulla gestione dei flussi di lavoro.

aziendali, attraverso l’integrazione dell’AI con i sistemi core, automatizzando l’elaborazione dei dati in ambiti come risorse umane, finanza, supply chain e customer service, con un impatto diretto sull’efficienza e sulla gestione dei flussi di lavoro. Evoluzione della market intelligence, con soluzioni AI-driven che raccolgono, analizzano e sintetizzano autonomamente dati di mercato in tempo reale, trasformandoli in insight strategici per aiutare le aziende a rimanere competitive in mercati in continua evoluzione.

Un esempio del valore che Reply porta ai propri clienti è la collaborazione di Storm Reply con Audi volta a ottimizzare la gestione della documentazione interna. Grazie a un chatbot AI basato su RAG (Retrieval-Augmented Generation), l’azienda ha migliorato l’archiviazione, il recupero delle informazioni e l’efficienza operativa, semplificando l’accesso alle informazioni. Allo stesso modo, Il Sole 24 Ore, uno dei principali gruppi editoriali italiani, ha collaborato con Storm Reply e AWS per trasformare il servizio "L’Esperto Risponde" grazie alla Generative AI. Questa soluzione, basata su Amazon Bedrock, consente agli esperti di interagire in modo fluido con una knowledge base di oltre 130.000 documenti, automatizzando la generazione delle risposte mantenendo un’elevata accuratezza e riducendo significativamente i tempi di risposta.

Come parte integrante del suo continuo impegno per ampliare le applicazioni dell’AI, Reply sta sviluppando soluzioni di Generative AI sfruttando i modelli Claude di Anthropic su AWS. Questi modelli garantiscono risposte sicure e affidabili, perfettamente allineate ai prompt degli utenti; integrati in Amazon Bedrock assicurano un accesso ancora più sicuro ai dati. Grazie alla combinazione tra la potenza dei modelli Claude di Anthropic, l’infrastruttura sicura di AWS e l’esperienza di Reply nell’intelligenza artificiale, i clienti possono ottenere un vantaggio competitivo significativo.

"Siamo entusiasti di portare tecnologie avanzate di AI e soluzioni cloud rafforzando ulteriormente la nostra collaborazione. Insieme, vogliamo offrire ai clienti maggiore scelta, flessibilità e sicurezza nello sviluppo e nella scalabilità delle soluzioni di Generative AI su AWS", ha dichiarato Antonio Alonso Lopez, Director of Partner Management per l’EMEA di Amazon Web Services. "L’elevata competenza tecnica di Reply consentirà alle aziende di implementare rapidamente e in modo responsabile applicazioni basate su AI, favorendo la trasformazione digitale e accelerando l’innovazione in diversi settori."

Questa nuova collaborazione si allinea con la missione di Reply di promuovere l'innovazione guidata dall’AI e la trasformazione digitale dei propri clienti. Come AWS Premier Consulting Partner, le company di Reply specializzate nelle tecnologie AWS – Airwalk Reply, Comsysto Reply, Concept Reply, Data Reply, Discovery Reply, Retail Reply, Sense Reply e Storm Reply – continuano a offrire soluzioni e servizi personalizzati che sfruttano le tecnologie AWS per affrontare le sfide uniche dei clienti e generare risultati aziendali significativi.

Visita il sito web per scoprire di più sulla collaborazione strategica tra Reply e AWS e sul loro impegno nello sviluppo della Generative AI.

Reply

Reply [EXM, STAR: REY, ISIN: IT0005282865] è specializzata nella progettazione e nella realizzazione di soluzioni basate sui nuovi canali di comunicazione e media digitali. Costituita da un modello a rete di aziende altamente specializzate, Reply affianca i principali gruppi industriali europei appartenenti ai settori Telco & Media, Industria e Servizi, Banche e Assicurazioni e Pubblica Amministrazione nella definizione e nello sviluppo di modelli di business abilitati dai nuovi paradigmi dell’AI, Cloud Computing, Digital Media e Internet degli Oggetti. I servizi di Reply includono: Consulenza, System Integration e Digital Services. www.reply.com