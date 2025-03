Lazard et Arini concluent un accord de coopération et de sourcing pour le crédit privé dans la région EMEA

LONDRES et PARIS--(BUSINESS WIRE)--Lazard, Inc. (NYSE : Lazard), société internationale de conseil financier et de gestion d’actifs, et Arini Capital Management (« Arini »), l’un des principaux gestionnaires de crédit alternatif, ont annoncé aujourd’hui une alliance axée sur les solutions de prêt direct pour les emprunteurs dans la région EMEA.

Cette alliance permet à Lazard d’étendre ses services de conseil en matière de dette et de solutions de capital dans la région EMEA, et offrira aux entreprises et aux sponsors clients de Lazard l’accès à une nouvelle source potentielle de solutions de financement flexibles. Lazard Asset Management aura également la possibilité de présenter à ses clients cette stratégie unique de crédit privé.

L’alliance permettra à Arini d’accéder aux activités d’origination de Lazard pour les emprunteurs de taille moyenne dans la région EMEA, sous réserve des obligations de Lazard et des conditions de consentement du client, et constitue un élément clé du lancement de la stratégie européenne Direct Lending d’Arini. Arini Direct Lending se concentrera sur la fourniture de solutions de prêt direct sur le marché européen des entreprises de taille moyenne et s’appuie sur la solide expérience de la société sur les marchés européens du crédit. Le fonds de prêt direct européen d’Arini devrait être soutenu par British Columbia Investment Management Corporation (BCI) et d’autres investisseurs institutionnels.

« Lazard est reconnu pour sa capacité à accompagner ses clients des secteurs du conseil et de la gestion d’actifs dans leurs initiatives les plus stratégiques et leurs décisions financières », déclare Peter R. Orszag, directeur général et président de Lazard. « Cette relation avec Arini incarne notre engagement à fournir aux clients des solutions pertinentes et différenciées et soutient les objectifs à long terme de la société, tels qu’ils sont décrits dans Lazard 2030. »

« Arini est profondément enraciné dans les marchés du crédit européens et mondiaux, où nous avons vu une convergence significative entre le crédit public et privé », déclare Hamza Lemssouguer, fondateur et directeur informatique d’Arini. « Nous sommes ravis de nous associer aux banquiers de Lazard spécialisés dans les secteurs, pays et produits à travers l’Europe pour donner accès à des opportunités de financement dans le but de générer de solides rendements ajustés au risque pour nos investisseurs. »

« La croissance du capital privé est très importante pour nos clients européens », déclare Jean-Louis Girodolle, co-directeur des services bancaires d’investissement européens de Lazard. « Cet accord commercial incarne l’engagement de Lazard à fournir à ses clients des produits et solutions innovants dans ce domaine. »

Mathew Cestar, président d’Arini, déclare : « Lazard a une riche histoire au service de sa clientèle européenne depuis plus de 170 ans. Nous avons mis en place une équipe expérimentée dans le domaine du crédit privé qui travaillera en partenariat avec les professionnels du conseil de Lazard dans la région afin de proposer des solutions de crédit privé attrayantes. »

« Notre engagement à fournir aux clients européens des conseils financiers indépendants est renforcé par l’expertise d’Arini en matière d’investissement en crédit fondamental et par son solide pedigree européen. Il s’agit d’un complément naturel aux capacités existantes de Lazard en matière de crédit privé », déclare Cyrus Kapadia, co-directeur des services bancaires d’investissement européens de Lazard.

Daniel Garant, vice-président exécutif et directeur mondial des marchés publics chez BCI, déclare : « Nous pensons que le fait de positionner les capacités d’investissement en crédit d’Arini aux côtés de l’origination de Lazard crée une approche hautement différenciée et évolutive pour saisir les opportunités de prêts directs en Europe, en particulier sur le marché intermédiaire. BCI se réjouit de cet important investissement à long terme qui lui permettra d’accroître son exposition à ce secteur. »

L’alliance permet au réseau de clients de Lazard dans la région EMEA de bénéficier de la couverture complète de la recherche sectorielle d’Arini et de ses capacités de souscription. Lazard et Arini ont conclu un accord de coopération et de sourcing qui définit nos obligations respectives dans le cadre de l’alliance. Arini conservera une autonomie totale sur le processus d’investissement et complétera l’activité de sourcing non exclusive de Lazard par sa propre activité d’origination de transactions.

À PROPOS DE LAZARD

Fondée en 1848, Lazard est l’une des principales sociétés de conseil financier et de gestion d’actifs au monde, présente en Amérique du Nord et du Sud, en Europe, au Moyen-Orient, en Asie et en Australie. Lazard fournit des conseils sur les fusions et acquisitions, les marchés de capitaux et les solutions en matière de capitaux, la restructuration et la gestion du passif, la géopolitique et d’autres questions stratégiques, ainsi que des solutions de gestion d’actifs et d’investissement aux institutions, aux entreprises, aux gouvernements, aux partenariats, aux bureaux de gestion de patrimoine et aux particuliers fortunés. Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.lazard.com

À PROPOS D’ARINI

Basé à Londres, Arini Capital Management Limited est un gestionnaire de crédit alternatif spécialisé avec une offre d’investissement de crédit diversifiée à travers le crédit public et privé, soutenu par une base d’investisseurs institutionnels hautement sophistiqués à travers le monde. Arini a été fondée en 2021 en tant que société indépendante de crédit alternatif avec une approche ancrée dans l’analyse fondamentale du crédit, et gère 7,9 milliards de dollars au 28 février 2025, à travers une gamme de stratégies, y compris le crédit long/short, le crédit structuré, le crédit opportuniste et le prêt direct. L’équipe expérimentée d’Arini se concentre principalement sur les marchés européens du crédit, qui sont définis par des structures juridiques et réglementaires complexes. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.arini.com

À PROPOS DE BCI

British Columbia Investment Management Corporation (BCI) est l’un des plus grands investisseurs institutionnels au Canada, avec 250,4 milliards de dollars canadiens d’actifs bruts sous gestion au 31 mars 2024. Basé à Victoria, en Colombie-Britannique, avec des bureaux à Vancouver, New York et Londres, BCI gère un portefeuille d’investissements diversifiés sur les marchés publics et privés pour le compte de sa caisse de retraite de la Colombie-Britannique et de ses clients institutionnels. Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.bci.ca

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.