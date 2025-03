Neurales Potenzial: Mouser-Serie erforscht Gehirn-Computer-Schnittstellen an der Schnittstelle von Technologie und Geist

DALLAS & FORT WORTH, Texas--(BUSINESS WIRE)--Mouser Electronics, Inc., der autorisierte globale Distributor mit den neuesten elektronischen Komponenten und industriellen Automatisierungsprodukten, gab heute die Veröffentlichung der neuesten Ausgabe der Technologie-Reihe Empowering Innovation Together (EIT) bekannt, die sich mit dem sich schnell entwickelnden Bereich der Gehirn-Computer-Schnittstellen (BCIs) befasst. Diese Serie befasst sich eingehend mit den technischen Herausforderungen und Möglichkeiten bei der Entwicklung von gedankengesteuerten Systemen.

BCIs schaffen eine direkte Kommunikation zwischen dem Gehirn und externen Geräten und ermöglichen Anwendungen wie die Wiederherstellung der Motorik bei Menschen mit Lähmungen, die Verbesserung der Sprache bei Menschen mit Kommunikationsstörungen und sogar die kognitive Erweiterung. Diese Systeme basieren auf der elektrodenbasierten Erfassung neuronaler Signale und fortschrittlichen Signalverarbeitungsalgorithmen, um Gehirnaktivität in umsetzbare Befehle zu übersetzen.

Im Podcast Tech Between Us untersuchen der Moderator Raymond Yin, Mouser-Direktor für technische Inhalte, und Dr. Dan Rubin, Neurologe für Intensivmedizin am Massachusetts General Hospital und Dozent an der Harvard Medical School, die Komplexität der BCI-Implementierung. In ihrem Gespräch geht es um Latenzprobleme, Signaltreue und ethische Überlegungen zur Neurotechnologie. Im Podcast In Between The Tech von Mouser ist Dr. Christoph Guger, Gründer und CEO von g.tec Medical Engineering, zu Gast. Er spricht über die Entwicklung von BCIs, ihre Rolle in der Neurorehabilitation und die nächste Innovationsphase in diesem Bereich.

„Gedankengesteuerte Maschinen sind keine Theorie mehr, sondern verbessern bereits das Leben“, sagte Yin. „Fortschritte in der neuronalen Signalverarbeitung, der nicht-invasiven Elektroden-Technologie und der KI-gesteuerten Analytik beschleunigen die Realisierbarkeit von BCIs. Diese neue Serie hebt die technischen Fortschritte hervor, die diese Systeme zugänglicher und effektiver machen.“

Zusätzlich zu Podcasts umfasst die EIT-Reihe von Mouser Videos, Fachartikel, themenspezifische Infografiken sowie exklusive Inhalte für Abonnenten, die wichtige Einblicke in innovative Entwicklungen wie hirngesteuerte Therapiegeräte für die Schlaganfallrehabilitation bieten. Durch die Konzentration auf reale Anwendungen und neue Herausforderungen vermittelt die Reihe Ingenieuren das nötige Wissen, um zur Zukunft der Neurotechnologie beizutragen.

Das 2015 ins Leben gerufene Programm „Empowering Innovation Together“ von Mouser ist eines der anerkanntesten Bildungsprogramme der Elektronikkomponentenindustrie. Um mehr zu erfahren, besuchen Sie https://www.mouser.com/empowering-innovation/brain-computer-interfaces/ und folgen Sie Mouser auf Facebook, LinkedIn, X und YouTube.

