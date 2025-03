ラザードとArini、EMEAプライベート・クレジットに関する提携および調達契約を締結

Share

ロンドン&パリ--(BUSINESS WIRE)--(ビジネスワイヤ) -- グローバルに展開する財務アドバイザリーおよび資産運用会社であるラザード(NYSE:LAZ)と、大手オルタナティブ・クレジット・マネージャーであるArini Capital Management(以下「Arini」)は、ヨーロッパ・中東・アフリカ(EMEA)全域の借り手に対する直接融資ソリューションに重点を置いた提携を発表しました。 今回の提携によってラザードの主要債務アドバイザリーおよび資本ソリューションサービスがEMEA全域に拡大し、同社の企業およびスポンサーアドバイザリー顧客は、柔軟な資金調達ソリューションの新たな潜在的な供給源にアクセスできるようになります。また、ラザード・アセット・マネジメントは、このユニークなプライベート・クレジット戦略を顧客に紹介することも可能になります。 さらに、ラザードの業務遂行能力と顧客の同意条件に従うことを前提に、Arini側もEMEA地域における中堅企業向けローン組成業務にアクセスできるようになり、同社が掲げるヨーロッパにおけるダイレクト・レンディング戦略の立ち上げにおける重要な要素となります。Ariniのダイレクト・レンディングは、ヨーロッパの中堅市場全体に直接貸付ソリューションを提供することに重点を置き、ヨーロッパのクレジット市場における同社の強力な実績を基盤としています。Ariniのヨーロッパに焦点を当てた直接貸付ファンドは、ブリティッシュ・コロンビア・インベストメント・マネジメント・コーポレーション(BCI)およびその他の機関投資家によって支えられる見通しです。 ラザードのCEO兼会長のピーター・R・オルザグは「私たちは、アドバイザリーおよびアセットマネジメントの両部門において、お客様の最も戦略的な取り組みや財務的意思決定を支援するための信頼性の高い見識を持つことで有名です」と述べたうえで、「Ariniとの今回の提携は、お客様に適切な差別化されたソリューションを提供するという当社の取り組みを体現するものであり、Lazard 2030で示した長期的な目標を支えるものです」と述べました。 Ariniの創設者兼CIOであるハムザ・レムスーガーは、「私たちは、ヨーロッパをはじめグローバルなクレジット市場に深く根ざした企業です。そのため公開クレジットと非公開クレジットの間に著しい収束を見出しています」と述べ、「私たちは、投資家の皆様に高いリスク調整後リターンを生み出すことを目標に、ヨーロッパ全域でラザードのセクター、国、およびプロダクトバンカーと提携し、資金調達機会へのアクセスを提供できることを嬉しく思います」と述べました。 ラザードのヨーロッパ投資銀行業務共同責任者のジャン=ルイ・ジロドルは、「プライベート・キャピタルの成長は、私たちのヨーロッパの顧客において非常に重要な意味を持っています」と語り、「今回の業務提携は、この分野において顧客に革新的な商品とソリューションを提供するというラザードの取り組みを体現するものです」と述べました。 Arini社長のマシュー・セスターは、「ラザードは170年以上にわたり、ヨーロッパの顧客基盤にサービスを提供してきた歴史があります。私たちは、魅力的なプライベート・クレジット・ソリューションを提供するために、経験豊富なプライベートクレジットチームを構築し、ラザードのシニアアドバイザリー専門家と地域全体で提携しています」と述べました。 ラザードのヨーロッパ投資銀行部門共同責任者のサイラス・カパディアは、「ヨーロッパの顧客に独立したファイナンスのアドバイスを提供するという私たちのコミットメントは、ファンダメンタル・クレジット投資におけるAriniの専門知識とヨーロッパでの確固たる実績が加わったことでさらに強化され、プライベート・クレジットにおいて私たちが持つ既存の能力を自然に補完してくれます」と述べました。 BCIのエグゼクティブ・バイスプレジデント兼パブリック・マーケット部門グローバルヘッドのダニエル・ギャラントは、「Ariniのクレジット投資能力をラザードのローン組成業務と並列に位置づけることで、特に中核となる中堅市場において、ヨーロッパの直接貸付の機会を追求するための、非常に差別化された拡張可能なアプローチが生まれると確信しています。BCIは、この分野へのエクスポージャーを高めるために、この重要な長期的投資を行うことを嬉しく思います」と述べました。 今回の提携により、EMEA全域にわたるラザードのアドバイザリー顧客ネットワークは、Ariniの包括的なセクターリサーチのカバレッジと引受能力を活用する機会を得ることができ、両社は、提携に基づくそれぞれの義務を定めた提携・調達契約を締結しました。Ariniは投資プロセスにおける完全な自主性を維持する一方でラザードの非独占的な調達活動を独自の案件組成で補完します。 ラザードについて ラザードは1848年に設立され、北米、南米、ヨーロッパ、中東、アジア、オーストラリアで事業を展開する世界屈指の財務アドバイザリーおよび資産運用会社です。同社は、機関、企業、政府、パートナーシップ、ファミリーオフィス、富裕層個人に対して、M&A、資本市場および資本ソリューション、再編および負債管理、地政学、その他の戦略的事項に関するアドバイス、および資産運用および投資ソリューションを提供しています。詳細については、www.lazard.comをご覧ください。 Ariniについて Arini Capital Management Limitedは、ロンドンに本社を置く世界中の高度な機関投資家層に支えられ、公共および民間クレジットにわたる多様なクレジット投資を提供する専門の代替クレジットマネージャーです。Ariniは、基本的なクレジット分析をベースとするアプローチを持つ独立系オルタナティブ・クレジット企業として2021年に設立され、2025年2月28日現在、ロング/ショート・クレジット、ストラクチャード・クレジット、オポチュニスティック・クレジット、直接融資など、さまざまな戦略を通じて79億ドルを運用しています。Ariniの経験豊富なチームは、複雑な法律および規制構造によって特徴づけられるヨーロッパのクレジット市場に主に焦点を当てています。詳細は、www.arini.comをご覧ください。 BCIについて ブリティッシュ・コロンビア・インベストメント・マネジメント・コーポレーション(BCI)は、2024年3月31日現在、運用総資産額2504億カナダドルを誇るカナダ最大の機関投資家のひとつです。ブリティッシュコロンビア州ビクトリアに拠点を置き、バンクーバー、ニューヨーク、英国ロンドンにオフィスを構えるBCIは、ブリティッシュコロンビア州の年金基金および機関投資家顧客に代わって、多様な公共および民間市場への投資ポートフォリオを管理しています。詳細については、www.bci.caをご覧ください。 本記者発表文の公式バージョンはオリジナル言語版です。翻訳言語版は、読者の便宜を図る目的で提供されたものであり、法的効力を持ちません。翻訳言語版を資料としてご利用になる際には、法的効力を有する唯一のバージョンであるオリジナル言語版と照らし合わせて頂くようお願い致します。

More News From Lazard, Inc. and Arini Capital Management

Get RSS Feed