Porter Airlines et Pascan Aviation annoncent un important partenariat dans le secteur canadien de l’aviation

TORONTO & MONTRÉAL--(BUSINESS WIRE)--Un nouveau partenariat entre Porter Airlines et Pascan Aviation améliorera l’accès au transport aérien dans l’Est du Canada, en tirant parti du réseau nord-américain en pleine croissance de Porter et des vols régionaux axés sur le Québec et les Maritimes de Pascan.

Il est actuellement possible d’effectuer des correspondances Porter-Pascan par Halifax et Québec. Il existe plus de 90 itinéraires reliant huit destinations Pascan dans les provinces de l’Est du Canada avec des vols Porter vers des destinations partout en Amérique du Nord.

Ce nouveau partenariat intercompagnies permettra des correspondances toute l’année sur des liaisons comme Vancouver – Sydney (N.-É.) et Orlando (FL) – Saint John (N.-B.), ainsi que de plus nombreuses liaisons dans l’Est du Canada, par exemple Sault Ste. Marie (ON) – Bonaventure (QC) et Gaspé (QC) – Timmins (ON). Les principaux aéroports de correspondance se trouvent à Halifax et à Québec, et d’autres carrefours servent d’options secondaires.

Cette entente constitue la première étape pour offrir encore plus d’options de voyage aux passagers de Porter et de Pascan. L’ouverture prochaine du nouveau terminal de l’Aéroport métropolitain de Montréal améliorera encore davantage les liaisons pour les voyageurs. Porter exploitera un horaire important aux côtés de Pascan à partir de l’aéroport pratique de la Rive-Sud de Montréal.

« Le nouveau partenariat de Porter avec Pascan se traduit par une amélioration du service et un plus grand choix pour les passagers de partout en Amérique du Nord qui transitent par l’Est du Canada, a déclaré Edmond Eldebs, vice-président principal et directeur commercial de Porter Airlines. L’ouverture prochaine du nouveau terminal de l’Aéroport métropolitain de Montréal, à partir duquel Porter et Pascan exploiteront tous deux des vols, renforcera ce partenariat et offrira aux voyageurs la possibilité de voyager facilement d’un bout à l’autre du continent. »

« Ce partenariat et l’ouverture du nouveau terminal représentent une nouvelle extraordinaire. On attend ce genre de projet ici, à l’Aéroport métropolitain de Montréal, depuis 2004 », affirme Yani Gagnon, copropriétaire chez Pascan Aviation. Ce partenariat offrira une toute nouvelle gamme d’opportunités qui profiteront grandement à notre clientèle mutuelle. »

Les passagers peuvent maintenant réserver des itinéraires Porter-Pascan combinés sur flyporter.com, pascan.com ou les agences de voyages.

À propos de Porter Airlines

Depuis 2006, Porter Airlines améliore l’expérience en classe économique pour chaque passager en s’assurant d’offrir un accueil chaleureux misant sur le style, l’attention et le charme. Son parc aérien d’aéronefs Embraer E195-E2 et De Havilland Dash 8-400 dessert un vaste réseau de destinations nord-américaines depuis l’Est du Canada. Porter Airlines, dont le siège social est situé à Toronto, est une compagnie aérienne officielle 4 étoiles dans le Classement mondial des compagnies aériennesMD. Visitez www.flyporter.com ou suivez @porterairlines sur Instagram, Facebook et Twitter.

Au sujet de Pascan

Ayant son siège social à l’Aéroport métropolitain de Montréal, Pascan offre des vols réguliers quotidiens au Québec et dans les Maritimes reliant les communautés régionales aux grands centres-villes. Pascan offre également un service de vols nolisés à la demande. Pascan exploite une flotte d’aéronefs SAAB 340B, dans une configuration de 33 places.