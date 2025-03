Natixis choisit Atoti, le produit phare d'ActiveViam, comme solution front-office en temps réel pour les risques et les pertes et profits

NEW YORK--(BUSINESS WIRE)--ActiveViam, fournisseur mondial de solutions avancées d'analyse de données et d'aide à la décision pour les services financiers, annonce aujourd'hui que Natixis CIB, filiale du Groupe BPCE (deuxième groupe bancaire français) a choisi Atoti, le produit phare d'ActiveViam, comme solution en temps réel de consolidation et de visualisation des données Front-Office sur les risques et les P&L. Dans un premier temps, la solution sera déployée dans les bureaux de change et de taux d'intérêt, avant d'être rapidement étendue à d'autres secteurs d'activité, notamment les crédits et les actions.

La mise en œuvre d'Atoti permettra aux salles de marché de s'appuyer sur la flexibilité et l'évolutivité, d'améliorer les risques consolidés et les pertes et profits intrajournaliers, en temps réel, de manière à assurer l'avenir de l'entreprise.

La direction disposera de meilleures tableaux analytiques interactifs avec des capacités d'accès complet aux transactions en mode descendant.

L'architecture multidimensionnelle en temps réel d'Atoti, associée à sa bibliothèque de fonctions financières dynamiques, permettra d'atteindre les objectifs fixés :

Positions de risque consolidé intrajournalières déterminées par divers calculateurs de risque

Conversion du risque monétaire unique

Marronnage à la volée

Granularité au niveau métier

Estimation intrajournalière des pertes et profits à l'aide de la série de Taylor avec des connexions de données de marché en temps réel

Explications des risques

Surveillance limitée en temps réel

Surveillance de la situation de trésorerie en temps réel

Selon Pascal Amiel et Valery Gombert, co-responsables mondiaux de la macro chez Natixis CIB : « Déjà familiers de la technologie Atoti, nous avons opté pour une démonstration de faisabilité de trois mois avec la dernière version dans le but de confirmer sa capacité à répondre à nos exigences commerciales, à nos volumes et à nos objectifs stratégiques. Le résultat de ce processus a été concluant et nous avons choisi ActiveViam. »

Shelley Magee, PDG d'ActiveViam, renchérit : « Le fait que Natixis CIB renforce sa relation avec nous témoigne de l'expertise financière d'ActiveViam combinée à la technologie unique et aux innovations récentes d'Atoti pour fournir une solution indispensable de consolidation en temps réel du Front Office et des risques. »

