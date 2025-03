Lazard e Arini stringono un accordo di collaborazione e fornitura per il credito privato in EMEA

LONDRA--( BUSINESS WIRE )--Lazard Ltd (NYSE: LAZ) ha annunciato oggi che Sir Stephen Lovegrove è entrato a far parte della società in qualità di consulente senior al servizio dei clienti nelle attività U.K. Financial Advisory and Geopolitical Advisory, le attività di consulenza finanziaria e geopolitica per il Regno Unito. Sir Lovegrove opererà dalla sede di Londra. “Siamo lieti di accogliere Sir Stephen in Lazard. La sua profonda conoscenza di temi economici e geopolitici, sviluppata in decenni...