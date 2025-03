Lazard und Arini schließen Vereinbarung über Zusammenarbeit und Vergabe von Privatkrediten in EMEA ab

LONDON & PARIS--(BUSINESS WIRE)--Lazard, Inc. (NYSE: LAZ),eine globale Firma für Finanzberatung und Asset Management, und Arini Capital Management („Arini”), ein führender Alternative Credit Manager, haben heute eine Allianz für Direktkreditvergabe in EMEA bekannt gegeben.

Dadurch stärkt Lazard seine führende Position in EMEA, da seinen Kunden Zugang zu neuen, flexiblen Finanzierungsquellen eröffnet wird. Auch Lazard Asset Management wird in der Lage sein, seinen Kunden diese einzigartige auf Privatkrediten basierende Strategie anzubieten.

Dank der Allianz hat Arini Zugang zu den Kreditvergabe-Aktivitäten von Lazard für Mid-Cap-Kreditnehmer in der EMEA-Region, die auf der Grundlage der Bedingungen von Lazard beruhen. Das ist eine wichtige Voraussetzung für Arini's europäische Strategie für Direktkreditvergabe. Arini Direct Lending konzentriert sich auf die Vergabe von Lösungen für Direct Lending im europäischen Mid-Cap-Markt und baut auf der starken Position des Unternehmens in Europa auf. Der europäische Direct-Lending-Fonds von Arini wird gestützt von British Columbia Investment Management Corporation (BCI) und weiteren institutionellen Investoren.

„Kunden vertrauen Lazard wegen der guten Beratung und der guten Unterstützung im Bereich Advisory and Asset Management,” sagte Peter R. Orszag, Lazard’s CEO und Chairman. „Durch unsere Allianz mit Arini möchten wir unseren Kunden passende, differenzierte Lösungen anbieten. Dies entspricht unseren langfristigen Zielen, die im Konzept Lazard 2030 festgelegt wurden.”

„Arini ist in europäischen und globalen Kreditmärkten eine feste Größe. Wir beobachten ein Verschmelzen von öffentlichen und privaten Krediten,” meinte Hamza Lemssouguer, Gründer & CIO von Arini. „Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit den Bankern von Lazard auf Branchen-, Landes- und regionaler Ebene. So bieten wir Zugang zu Finanzierungsmöglichkeiten, um unseren Investoren hohe, dem jeweiligen Risiko entsprechende Renditen zu bieten.”

„Privates Kapital wird für unsere europäischen Kunden immer wichtiger,” sagte Jean-Louis Girodolle, Lazard’s Co-Head of European Investment Banking. „Diese Vereinbarung zeigt, wie sehr Lazard sich bemüht, Kunden innovative Produkte und Lösungen in diesem Bereich anzubieten.”

Mathew Cestar, President von Arini, kommentierte: „Seit mehr als 170 Jahren betreut Lazard europäische Kunden. Wir haben ein Team aus erfahrenen Experten für Privatkredite zusammengestellt, das mit den hochrangigen Beratern von Lazard in dieser Region zusammenarbeiten wird. So können wir gemeinsam attraktive Kreditlösungen anbieten.”

„Unser Ziel, unseren europäischen Kunden als unabhängiger Finanzberater zur Seite zu stehen, passt gut zur Expertise von Arini und deren starker Ausrichtung auf Europa. Das erweitert die bestehenden Möglichkeiten von Lazard im Bereich Privatkredite," sagte Cyrus Kapadia, Lazard’s Co-Head of European Investment Banking.

Daniel Garant, Executive Vice President & Global Head, Public Markets bei BCI sagte: „Wir glauben an die Kombination von Arini’s Kreditinvestments mit den Kreditvergabestrategien von Lazard. So entsteht eine hochgradig differenzierte und skalierbare Herangehensweise an Direct Lending mit dem Fokus Mid-Cap-Markt. BCI engagiert sich hier gerne langfristig.”

Von der Allianz profitieren die Beratungskunden von Lazard in EMEA, die nun Zugang zu den umfassenden Branchenkenntnissen und den Underwriting-Fähigkeiten von Arini haben. Lazard und Arini haben für diese Allianz klare Zuständigkeiten vereinbart. Arini bleibt im Hinblick auf den Investmentprozess autonom und ergänzt die nicht-exklusive Kreditvergabe von Lazard um eigene Deals.

ÜBER LAZARD

Lazard wurde 1848 gegründet und ist weltweit eine der bedeutendsten Firmen für Finanzberatung und Asset Management. Das Unternehmen ist in Nord- und Südamerika, Europa, dem Nahen Osten, Asien und Australien tätig. Lazard berät in den folgenden Bereichen: Mergers and Acquisitions, Kapitalmärkte und Kapitalanlagestrategien, Restrukturierung und Management von Verbindlichkeiten, Geopolitik, Strategie, Asset Management und Investments. Zu den Kunden zählen Institutionen, Unternehmen, Regierungen, Partnerschaften, Familienstiftungen und sehr vermögende Privatkunden. Mehr Informationen finden Sie unter: www.lazard.com

ÜBER ARINI

Arini Capital Management ist ein in London ansässiger Credit Manager, spezialisiert auf alternative Kredite, der von öffentlichen und privaten Kreditgebern unterstützt wird. Arini wurde 2021 als Alternative Credit Firm gegründet. Die Herangehensweise basiert auf fundamentaler Kreditanalyse. Arini verwaltete am 28. Februar 2025 Mittel in Höhe von $7,9 Milliarden, verteilt auf kurz- und langfristige Kredite, strukturierte Darlehen, Opportunitätskredite und Direct Lending. Arini’s erfahrenes Team konzentriert sich auf europäische Kreditmärkte, die durch komplexe rechtliche und regulatorische Strukturen geprägt sind. Mehr erfahren Sie unter: www.arini.com

ÜBER BCI

British Columbia Investment Management Corporation (BCI) zählt zu den bedeutendsten institutionellen Investoren Kanadas. Am 31. März 2024 wurden Gross Assets in Höhe von C$250.4 Milliarden verwaltet. Der Hauptsitz von BCI befindet sich in British Columbia, weitere Niederlassungen in Vancouver, New York City und London, U.K.. BCI managt über den British Columbia Pensionsfonds ein Portfolio von öffentlichen und privaten Investments und betreut institutionelle Kunden. Mehr erfahren Sie unter: www.bci.ca

