Lazard與Arini就歐洲、中東和非洲地區的私人信貸達成合作與資源對接協議

倫敦和巴黎--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 全球金融諮詢和資產管理公司Lazard, Inc. (NYSE: LAZ)與首屈一指的另類信貸管理公司Arini Capital Management (“Arini”)今日宣布建立合作聯盟,專注於為歐洲、中東和非洲(EMEA)地區的借款人提供直接貸款解決方案。 該聯盟進一步擴大了Lazard在EMEA地區首屈一指的債務諮詢和資本解決方案服務,將為Lazard的企業和贊助商諮詢客戶提供一個潛在的靈活融資解決方案新來源。Lazard Asset Management也將能夠向其客戶推介這一獨特的私人信貸策略。 根據Lazard的職責要求和客戶同意條件,該聯盟將使Arini有機會參與Lazard在EMEA地區針對中型企業借款人的業務發起活動,這也是Arini推出歐洲直接貸款策略的關鍵組成部分。Arini Direct Lending將專注於為歐洲中端市場提供直接貸款解決方案,並延續該公司在歐洲信貸市場的良好業績記錄。Arini專注於歐洲的直接貸款基金可望由British Columbia Investment Management Corporation (BCI)及其他機構投資人做為主要投資方。 Lazard執行長兼董事長Peter R. Orszag表示:「Lazard以值得信賴的專業見解著稱,能夠在諮詢和資產管理方面為客戶的關鍵策略措施及重大財務決策提供強力支援。與Arini的合作關係體現了我們為客戶提供相關差異化解決方案的承諾,也符合Lazard 2030規劃中概述的公司長期目標。」 Arini創辦人兼投資長Hamza Lemssouguer評論道:「Arini在歐洲乃至全球信貸市場具有深厚的根基,我們看到公開市場信貸和私人信貸之間正顯著融合。我們很高興能與Lazard在歐洲各地的產業、國別和產品業務銀行家合作,為客戶提供融資機會,目標是為我們的投資人創造強勁的風險調整後報酬。」 Lazard歐洲投資銀行業務共同主管Jean-Louis Girodolle表示:「私人資本的成長與我們的歐洲客戶密切相關。這項商業協議體現了Lazard在這一領域為客戶提供創新產品和解決方案的承諾。」 Arini總裁Mathew Cestar評論道:「Lazard在為歐洲客戶服務方面擁有超過170年的悠久歷史。我們設立了一支經驗豐富的私人信貸團隊,將與Lazard在該地區的資深諮詢專家合作,提供有吸引力的私人信貸解決方案。」 Lazard歐洲投資銀行業務共同主管Cyrus Kapadia表示:「Arini在基礎信貸投資領域的專業知識及其深厚的歐洲市場根基,進一步強化了我們為歐洲客戶提供獨立融資建議的承諾。這是對Lazard現有私人信貸能力的自然補充。」 BCI執行副總裁兼公開市場全球主管Daniel Garant評論道:「我們相信,將Arini的信貸投資能力與Lazard的業務發起能力相結合,能夠為尋求歐洲直接貸款機會創造一種高度差異化且可擴充的方式,尤其是在核心中端市場。BCI很高興能進行這項重大的長期投資,以擴大我們在該領域的投資規模。」 該聯盟為Lazard在EMEA地區的諮詢客戶網路提供了機會,使其能夠利用Arini全面的產業研究涵蓋範圍和承銷能力。Lazard和Arini已達成合作與資源對接協議,明確了雙方在該聯盟下各自的義務。Arini將在投資過程中保持完全的自主權,並將透過自身的專有交易發起活動來補充Lazard的非獨家資源對接活動。 關於LAZARD Lazard成立於1848年,是全球首屈一指的金融諮詢和資產管理公司,業務遍及北美、南美、歐洲、中東、亞洲和澳洲。Lazard在購併、資本市場與資本解決方案、重整與債務管理、地緣政治及其他策略事務方面提供諮詢服務,並為機構、企業、政府、合夥企業、家族辦公室和高淨值個人提供資產管理和投資解決方案。如欲瞭解更多資訊,請造訪www.lazard.com 關於ARINI Arini Capital Management Limited總部位於倫敦,是一家專業的另類信貸管理公司,提供涵蓋公開市場信貸和私人信貸的多樣化信貸投資產品,得到了全球高度成熟的機構投資人群體的支援。Arini成立於2021年,是一家獨立的另類信貸公司,其方法植根於基礎信貸分析。截至2025年2月28日,Arini管理著79億美元的資產,涉及一系列投資策略,包括多空信貸、結構性信貸、機會主義信貸和直接貸款。Arini經驗豐富的團隊主要專注於歐洲信貸市場,該市場以複雜的法律和監管架構為特點。如欲瞭解更多資訊,請造訪www.arini.com 關於BCI British Columbia Investment Management Corporation (BCI)是加拿大最大的機構投資人之一,截至2024年3月31日,其管理的總資產達2504億加元。BCI總部位於卑詩省維多利亞,在溫哥華、紐約市和英國倫敦設有辦事處,代表卑詩省的養老基金和機構客戶管理一系列多元化的公開市場和私人市場投資組合。如欲瞭解更多資訊,請造訪www.bci.ca 免責聲明:本公告之原文版本乃官方授權版本。譯文僅供方便瞭解之用,煩請參照原文,原文版本乃唯一具法律效力之版本。

