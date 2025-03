Fluidstack stellt zusammen mit Borealis Data Center, Dell Technologies und NVIDIA energieeffiziente Exascale-GPU-Cluster in Europa bereit

LONDON und REYKJAVÍK, Island--(BUSINESS WIRE)--Fluidstack, die KI-Cloud-Plattform, gab heute bekannt, dass es in Zusammenarbeit mit Borealis Data Center, Dell Technologies und NVIDIA Exascale-Cluster in Island und Europa bereitstellt und verwaltet. Die Cluster werden Fluidstack in die Lage versetzen, ein breiteres Angebot an Serviceoptionen bereitzustellen und die hohe Nachfrage nach seinen Serviceangeboten von Kunden auf der ganzen Welt zu decken.

„Wir hatten schon immer die Mission, die außergewöhnlichsten KI-Labore, -Forscher und -Unternehmen der Welt zu unterstützen“, sagte Cesar Maklary, Mitgründer und President von Fluidstack. „Durch die Kooperation mit Borealis, Dell Technologies und NVIDIA können wir innerhalb kurzer Zeit GPU-Supercomputer mit hoher Dichte für europäische und globale Kunden bereitstellen, und das alles mit 100 % erneuerbarer Energie.“

Nachhaltiges Wachstum mit Borealis

Borealis Data Center, ein weltweit führendes Unternehmen für grüne Rechenzentrumsinfrastruktur, wird Fluidstack Anlagen liefern, die vollständig mit erneuerbarer Energie betrieben werden. Die Einrichtungen von Borealis befinden sich in Island und werden in ganz Skandinavien betrieben. Sie profitieren von dem kalten Klima sowie erneuerbarer Wasserkraft und geothermischer Energie.

„Diese Partnerschaft unterstreicht unseren gemeinsamen Einsatz für KI der nächsten Generation, bei gleichzeitiger Minimierung ihrer Umweltauswirkungen“, sagte Björn Brynjúlfsson, CEO von Borealis.Zusammenarbeit mit Dell Technologies für fortschrittliche KI-Workloads

Fluidstack wird Dell PowerEdge XE9680-Server nutzen, die mit NVIDIA HGX H200 für KI-Workloads optimiert sind. In Kombination mit den Quantum-2 InfiniBand-Netzwerken von NVIDIA bieten Dell-Server erstklassige Performance und Zuverlässigkeit für KI-Workloads.

„Wir freuen uns darauf, mit Fluidstack, Borealis und NVIDIA zusammenzuarbeiten, um eine fortschrittliche, nachhaltige KI-Infrastruktur in Europa bereitzustellen“, sagte Arun Narayanan, Senior Vice President, Compute and Networking, Dell Technologies. „Dell PowerEdge XE9680-Server sind in Kombination mit GPUs und Networking von NVIDIA auf eine effiziente Unterstützung schnell wachsender KI-Workloads ausgelegt. Sie helfen Kunden dabei, maximale Effizienz und Skalierbarkeit zu erzielen, und führen gleichzeitig zu einer Senkung der Kosten und des Energieverbrauchs.“

Das Rückgrat der KI-Innovation in Europa

Der KI-Rechenzentrumsmarkt in Europa soll voraussichtlich bis 2026 29,8 Millarden USD erreichen. Damit steht Fluidstack kontinentweit an der Spitze bahnbrechender KI-Forschung und -Innovation.

Die Kunden von Fluidstack, darunter Poolside und Character AI, verlassen sich für den Betrieb ihrer KI-Workloads auf die schnelle Bereitstellung und den hervorragenden Support. Jason Warner, CEO von Poolside, sagte:

„Fluidstack hat eine wesentliche Rolle bei der Skalierung unserer KI-Fähigkeiten gespielt. Geschwindigkeit, Zuverlässigkeit und Kundensupport des Unternehmens sind nicht zu übertreffen.“

Über Fluidstack

Fluidstack ist die KI-Cloud-Plattform für weltweit führende KI-Unternehmen. Das Unternehmen wurde 2017 an der Oxford University gegründet und versorgt führende KI-Labore, darunter Mistral, Character.AI, Poolside und Black Forest Labs. Mit über 100.000 verwalteten GPUs bietet Fluidstack innerhalb weniger Tage schnellen Zugriff auf Exascale Computing und ermöglicht dadurch mehrere tausend nahtlose GPU-Trainings- und -Inferenz-Workloads. Weitere Informationen finden Sie unter www.fluidstack.io.

