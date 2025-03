Regula atteint 15 000 modèles d'identification dans la plus grande base de données du secteur, mettant ainsi en évidence de nouvelles tendances en matière de documents

RESTON, Virginie--(BUSINESS WIRE)--Regula, développeur international de dispositifs de police scientifique et de solutions de vérification d'identité, dispose désormais de 15 000 modèles dans sa base de données de modèles de documents d'identité, la plus complète au monde. Cette mise à jour majeure permet aux entreprises et aux agences gouvernementales du monde entier de vérifier les documents d'identité les plus récents, y compris les documents biométriques les plus avancés, avec la plus grande précision.

La base de données propriétaire de modèles de documents d'identité de Regula contient des descriptions détaillées des caractéristiques de sécurité de chaque document. Combinée aux fonctionnalités avancées du Document Reader SDK de Regula, cela permet la vérification d'identité en ligne avec le même niveau de précision qui était auparavant réalisable uniquement lors de scénarios sur site. Intégrant des modèles d'identité de 251 pays et territoires et capable de lire 138 langues nationales, cette base de données permet la reconnaissance et la vérification correcte de presque tous les documents d'identité, même les plus rares.

Suivi des évolutions mondiales des documents d'identité

La dernière expansion de la base de données de modèles de documents d'identité de Regula reflète le passage mondial vers des documents d'identité plus sophistiqués. De plus en plus de pays introduisent des passeports biométriques ; ces derniers sont actuellement considérés comme les plus sûrs à ce jour. Par exemple, parmi les ajouts récents à la base de données de Regula, figurent les tout premiers passeports biométriques émis par l'Inde, le Sri Lanka et le Guyana.

Outre le format, les caractéristiques de sécurité des documents deviennent également de plus en plus complexes et élaborées. Tout d'abord, les émetteurs de documents d'identité abandonnent les substrats en papier au profit de pages en polycarbonate, beaucoup plus difficiles à contrefaire. Pour cette raison, des États comme le Bénin, le Burkina Faso, le Chili et Djibouti ont récemment émis de nouvelles cartes d'identité avec des pages de données en polycarbonate.

Une autre caractéristique de sécurité avancée devenue très répandue dans différents documents d'identité est la Multiple Laser Image (MLI). Une MLI intègre deux images distinctes dans un document, généralement la photo du titulaire du passeport et ses données personnelles. Des lentilles spéciales positionnées au-dessus des images permettent de visualiser l'une ou l'autre en inclinant le document. Conçus pour être difficiles à dupliquer illégalement, les MLI renforcent considérablement la protection des documents. Parmi les documents d'identité récemment ajoutés à la base de données de modèles de Regula avec la dernière mise à jour, figurent le permis de conduire de l'État du Wisconsin aux États-Unis, ainsi que les cartes d'identité de la Jamaïque, de Saint-Marin et du Yémen, qui comportent de telles caractéristiques de sécurité.

« La complexité croissante des documents d'identité présente des défis notables pour les flux de travail de vérification d'identité. Les entreprises et les agences gouvernementales doivent être prêtes à vérifier correctement toutes les caractéristiques de sécurité des documents afin de ne pas passer à côté d'une tentative de falsification ou de fraude d'identité. De plus, elles doivent gérer plusieurs versions de documents d'identité d'un même pays simultanément, car de nombreux anciens documents restent en circulation aux côtés des nouveaux formats. En suivant l'évolution des caractéristiques de sécurité et des normes relatives aux documents, nous contribuons à rationaliser les processus de vérification d'identité, à réduire les risques de fraude et à préserver la conformité avec les réglementations internationales », déclare Ihar Kliashchou, directeur de la technologie chez Regula.

Parmi les nouvelles cartes d'identité ajoutées à la base de données de Regula, qui compte désormais 15 000 modèles, figurent les cartes suivantes, délivrées en 2024-2025 :

Passeports :

Azerbaïdjan

Bénin

Burkina Faso

Burundi

Chili

Djibouti

Allemagne

Guyane

Inde

Kosovo

Malawi

Myanmar

Pays-Bas

Roumanie

Saint Kitts et Nevis

Slovaquie

Sri Lanka

Tadjikistan

Cartes d’identité :

Argentine

Bosnie et Herzégovine

Chili

Guatemala

Jamaïque

Kazakstan

Kosovo

Pays-Bas

Nigéria

Norvège

Philippines

Puerto Rico

Saint-Marin

Slovaquie

Somalie

Sri Lanka

Vietnam

Yémen

Permis de conduire :

Azerbaïdjan

Danemark

Honduras

Iran

Kosovo

Mongolie

Puerto Rico

Slovaquie

Suède

Venezuela

Bolivie

États américains : Michigan, Mississippi, New Hampshire, Caroline du Nord, Tennessee, Wisconsin

Pour obtenir la liste complète des documents supportés par les solutions logicielles de Regula, visitez le site officiel de Regula.

À propos de Regula

Regula est un développeur mondial de dispositifs de police scientifique et de solutions de vérification des identités. Dotés de plus de 30 ans d’expérience dans la recherche judiciaire et possédant la plus grande bibliothèque de modèles de documents au monde, nous créons des technologies révolutionnaires dans le domaine de la vérification des documents et de la biométrie. Nos solutions matérielles et logicielles permettent à plus de 1 000 organisations et 80 services de contrôle des frontières dans le monde de fournir un service client de premier ordre sans compromettre la sûreté, la sécurité ou la rapidité. Regula a été nommée à plusieurs reprises Fournisseur représentatif dans le Guide de marché de Gartner® pour la vérification des identités.

Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.regulaforensics.com.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.